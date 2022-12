In 18 Minuten, also in einer Zeit, in der er rund neun Mal die Streif hinunter rast, ist Beat Feuz an dieser Medienkonferenz im Ziel angelangt.



Nach dem Silvester wird der Schangnauer noch bei drei Weltcup-Abfahrten am Start stehen: Am 14. Januar in Wengen und am 20. und 21. Januar in Kitzbühel.