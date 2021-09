Marcel Hirscher hat viel Herzblut in die Entwicklung seiner eigenen Ski-Marke gesteckt. bild: screenshot facebook

Marcel Hirscher stellt eigene Ski-Marke vor und nennt sie ... «Van Deer» 🦌

Vor zwei Jahren hat Marcel Hirscher seine Karriere als Skirennfahrer beendet, nun hat der achtfache Gewinner des Gesamtweltcups erklärt, wie es mit ihm weitergeht. Im Rahmen einer Pressekonferenz in Kaprun präsentierte der Österreicher seine eigene Ski-Marke «Van Deer».

Dabei geizte die lebende Ski-Legende nicht mit gewagten Ansagen: «Diese Ski werden Weltcuprennen gewinnen», ist sich der 32-jährige Ex-Superstar sicher. «Ich war schon während meiner aktiven Zeit immer getrieben von Perfektion, das geht jetzt mit ‹Van Deer› weiter. Ich will meine grosse Expertise mit diesem Ski weitergeben», so der zweifache Olympiasieger. Der Ski, der komplett in Österreich gefertigt wird, ist aber nicht nur den Profis vorenthalten, es soll ein Weltcup-Ski «für Jedermann» werden.

Hirscher steckte in den zwei Jahren seit seinem Rücktritt gemäss eigenen Angaben viel Herzblut in die Marke. Schon während seiner aktiven Karriere galt er zusammen mit Vater Ferdinand als eifriger Tüftler, der perfektionistisch an seinem Material arbeitete und nichts dem Zufall überliess. Davon sollen jetzt auch seine möglichst zahlreichen Kunden profitieren.

Was es mit dem Markennamen auf sich hat, erklärte Hirscher natürlich auch. «Van Deer» leitet sich aus dem holländischen her und heisst wörtlich: «Von Hirsch». Also von Hirscher. Der Markenname ist auch eine Hommage an seine niederländische Mutter Sylvia. Auf dem Logo: Natürlich ein Hirsch.

Überhaupt ist das Projekt eine Familienangelegenheit. Neben Marcel sind auch der Papa und langjährige Trainer Ferdinand sowie Bruder Leon Hirscher massgeblich an der Firma beteiligt. «Wir sind eine kleine Crew, die alle die gleiche Leidenschaft haben. Junge ‹Buam›, die alle die gleiche Leidenschaft leben», so Hirscher. (pre)