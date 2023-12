Gold, Gold, Gold! Diese Schweizerinnen und Schweizer wurden 2023 Weltmeister

Das Sportjahr 2024 verspricht mit der Fussball-EM in Deutschland, den Olympischen Spielen in Paris und der Rad-WM in Zürich super zu werden. Bevor es startet, blicken wir nochmals zurück auf jene Schweizer Sportlerinnen und Sportler, die in diesem Jahr einen WM-Titel gewonnen haben.

Es war, als ich mir in dem einen Browser-Tab Informationen der Hallen-Modellflug-WM in Litauen anzeigen liess und in einem anderen Tab eine PDF-Rangliste mit 29 Seiten offen hatte von der Weltmeisterschaft im Line Dance in Kreuzlingen mit ungefähr 157 Kategorien, deren Namen mal ans Teleshopping (Classic Platinum Newcomer Female) erinnerten und mal an Sucheingaben bei Portalen für Erwachsenenfilme (Open Adult Novice Male).

Da fand ich die Idee, zum Jahresausklang alle Schweizer WM-Titel 2023 feierlich aufzulisten, plötzlich nicht mehr ganz so gut.

Hilfe musste her und eine Eingrenzung war erforderlich. Nichts gegen Koch-Weltmeisterinnen, mit Gold veredelte Mathematik-Akrobaten oder die Ostschweizerin Antonella Stefanelli, Doppel-Weltmeisterin in den Kategorien Line Dance Open Ruby Intermediate und ProAm Classic Ruby Novice geworden. Deren Leistungen können nicht hoch genug eingeschätzt werden.

Diese Auflistung indes hält sich an Swiss Olympic. Dem Dachverband des Schweizer Sports sind 83 Mitgliedsverbände angeschlossen – und Swiss Olympic führt Buch über deren Erfolge.

Diese WM-Goldmedaillen gingen im Jahr 2023 an Sportlerinnen und Sportler aus der Schweiz:

Ski Alpin, Abfahrt Frauen: Jasmine Flury

Ski Alpin, Abfahrt Männer: Marco Odermatt

Ski Alpin, Riesenslalom Männer: Marco Odermatt

Ski-OL, Mitteldistanz Juniorinnen: Alina Niggli

Snowboard, Parallelslalom Frauen: Julie Zogg

Ski Freestyle, Aerials Männer: Noé Roth

Ski Freestyle, Slopestyle Frauen: Mathilde Gremaud

Ski Mountaineering, Vertical Männer: Rémi Bonnet

Ski Mountaineering, Individual Männer: Rémi Bonnet

Ski, Telemark, Classic Frauen: Martina Wyss

Ski, Telemark, Sprint Frauen: Amélie Wenger-Reymond

Ski, Telemark, Parallel Sprint Frauen: Beatrice Zimmermann

Curling, Frauen: Schweiz

Judo, Klasse bis 73 kg, Männer: Nils Stump

Motorsport, Langstrecken-WM: Sébastien Buemi

Tschoukball, Frauen: Schweiz

Boxen, Schwergewicht WBF: Arnold Gjergjaj

Orientierungslauf, Langdistanz Frauen: Simona Aebersold

Orientierungslauf, Mitteldistanz Männer: Matthias Kyburz

Orientierungslauf, Staffel Männer: Schweiz

Pferdesport, Fahrsport, Pony Einspänner: Cédric Scherrer

Pferdesport, Fahrsport, 6-jährige Pferde: Mario Gandolfo

Rad, Strasse, Mixed-Staffel: Schweiz

Rad, Mountainbike, Cross Country, Mixed-Staffel: Schweiz

Rad, Mountainbike, E-MTB Cross Country, Frauen: Natalie Schneitter

Rad, Mountainbike, E-MTB Cross Country, Männer: Joris Ryf

Rad, Pumptrack Frauen: Christa von Niederhäusern

Rad, Kunstrad, 4er: Schweiz

Schiessen, 50 m Kleinkaliber Frauen: Anja Senti

Schiessen, 50 m Kleinkaliber Team, Frauen: Schweiz

Anja Senti, Chiara Leone und Sarina Hitz

Schiessen, 300 m liegend, Team, Frauen: Schweiz

Silvia Guignard Schnyder, Anja Senti und Michèle Bertschi

Schiessen, 300 m Dreistellung, Team, Männer: Schweiz

Pascal Bachmann, Gilles Dufaux und Sandro Greuter

Schiessen, 50 m Kleinkaliber Team, Mixed: Schweiz

Chiara Leone und Jan Lochbihler

Modellflug, Freiflug F1A: Lauri Malila

Modellflug IJMC Jet Scale, 15 kg: Adrian Senn

Rudern, Leichtgewichtseiner Männer: Andri Struzina

Rudern, Zweier ohne, Männer: Andrin Gulich und Roman Röösli

Moderner Fünfkampf, Laser Run Mixed Staffel: Katharina Jurt und Alexandre Dällenbach

Tauziehen, Männer, Kategorie 560 Kilogramm: Schweiz

Tauziehen, Männer, Kategorie 640 Kilogramm: Schweiz

Tauziehen, Männer, Kategorie 680 Kilogramm: Schweiz

Kitesurfen, Big Air Strapless Frauen: Camille Losserand

Windsurfen, Speed Frauen: Heidi Ulrich

Segeln, Dragon: Wolf Waschkuhn