Marco Odermatt verlängert Vertrag mit Schweizer Ski-Hersteller Stöckli

Der Schweizer Skirennfahrer Marco Odermatt anlaesslich einer Medienkonferenz des Skiherstellers Stoeckli zur Ski Alpin Saison 2024/25 im Hotel Terace in Engelberg am Freitag, 11. April 2025. (KEYSTONE ...
Bild: keystone

Marco Odermatt verlängert mit seiner Ski-Marke Stöckli vorzeitig bis 2030

Marco Odermatt und der Schweizer Skihersteller Stöckli setzen ihre Partnerschaft fort: Der Vertrag mit dem 28-jährigen Nidwaldner wird vorzeitig bis und mit Wintersaison 2029/2030 verlängert.
21.10.2025, 09:3021.10.2025, 09:30

Kurz vor dem Saisonstart in Sölden regelt Marco Odermatt seine Ski-Zukunft. Er verlängert den Vertrag mit seiner Ski-Marke Stöckli vorzeitig bis und mit der Wintersaison 2029/30.

Seit 2010 fährt Odermatt Stöckli-Skis. Die Zusammenarbeit ist eine Erfolgsgeschichte. Zuletzt gewann Odermatt viermal in Serie den Gesamtweltcup, er ist Olympiasieger und dreifacher Weltmeister. Insgesamt errang er 45 Weltcup-Siege.

Zur vorzeitigen Vertragsverlängerung sagt Odermatt: «Für mich war die Entscheidung einfach: Stöckli ist wie eine Familie. Ich weiss, dass ich mich jederzeit auf das Material und die Menschen dahinter verlassen kann. Diese Nähe und das Vertrauen geben mir die Sicherheit, mich voll auf den Sport zu konzentrieren. Gemeinsam haben wir schon viel erreicht – und ich bin überzeugt, dass noch viele Erfolge folgen werden.»

«Ich will die Lust nie verlieren» – wie Odermatt über den Rekord von Hirscher denkt

Die Freude ist selbstredend auch bei Stöckli gross. CEO Marc Gläser sagt: «Marco Odermatt und Stöckli – das ist eine Partnerschaft voller Leidenschaft, Vertrauen und Erfolg. Seine Leistungen sind beeindruckend, doch mindestens so bemerkenswert ist seine Persönlichkeit. Er ist der perfekte Markenbotschafter für Stöckli. Wir sind stolz, ihn weiterhin begleiten zu dürfen und freuen uns auf die kommenden Kapitel dieser einzigartigen Erfolgsgeschichte.»

Die Ski-Saison 2025/26 beginnt am nächsten Wochenende in Sölden mit je einem Riesenslalom der Frauen (Samstag) und Herren (Sonntag). (chm) (aargauerzeitung.ch)

Themen
Die (schon jetzt) unfassbare Karriere von Ski-Star Marco Odermatt
1 / 47
Die (schon jetzt) unfassbare Karriere von Ski-Star Marco Odermatt
Am 8. Oktober 1997 wird Marco Odermatt in Stans NW geboren. Zwei Jahre und zwei Monate später steht Klein-Marco erstmals auf Skiern.
quelle: marco odermatt
