Sport

Ski

Ski: Mikaela Shiffrin holt sich den Sieg in der Super-G-Weltcup-Wertung



Frauen-Super-G in Soldeu 1. Viktoria Rebensburg (GER) 1:23,91 2. Tamara Tippler (AUT), +0,15 3. Federica Brignone (ITA) +0,34 6. Jasmine Flury (SUI) +0,52 10. Corinne Suter (SUI) +0.85 12. Joana Hählen (SUI) +1,34 15. Wendy Holdener (SUI) +1,98 Out: u.a. Tina Weirather (LIE)

Bild: AP/AP

Shiffrin holt sich Super-G-Kugel – Rebensburg feiert Tagessieg

Mikaela Shiffrin ist auch die beste Super-G-Fahrerin des Winters. Die Amerikanerin verteidigte am Weltcup-Finale in Soldeu ihre Führung in der Disziplinenwertung mit einem geteilten 4. Platz. Dies auch deshalb, weil Tina Weirather ausschied.

«Ich habe einfach alles riskiert. Das war eine der Stellen, wo ich voll riskieren musste. Wenn es aufgegangen wäre, wäre es sehr gut gewesen. So kann ich mir keinen Vorwurf machen.»

Overall 🔮

Slalom 🔮

Super-G 🔮

Giant Slalom 🔜🔮



A historic season for @MikaelaShiffrin 👏 pic.twitter.com/GgDmvSUUW7 — Eurosport UK (@Eurosport_UK) March 14, 2019

Den Tagessieg im letzten Super-G holte sich die Deutsche Viktoria Rebensburg, die Zweite der Abfahrt vom Vortag. Tamara Tippler und Federica Brignone komplettierten das Podest. Den 4. Platz teilte sich Shiffrin mit der Abfahrts-Disziplinensiegerin Nicole Schmidhofer, die ebenfalls noch Chancen auf Platz 1 in der Super-G-Wertung hatte.

Beste Schweizerin war Jasmine Flury als Sechste. (abu/sda)

Der Schlussstand im Super-G-Weltcup: Bild: screenshot srf

Schweizer Kristallkugel-Gewinner im Skiweltcup seit 1990

Abonniere unseren Newsletter