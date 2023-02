Dezimierter FCSG erkämpft sich in spektakulärem Spiel gegen Luzern einen Punkt

Dezimierter FCSG erkämpft sich in spektakulärem Spiel gegen Luzern einen Punkt

* Matchbericht in Kürze *

* Matchbericht in Kürze *

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

EU will Ukraine mit neuen Verfahren für Munition helfen ++ keine Streubomben für Ukraine

Russische Fregatte kreuzt auf – in Südafrika geht die Angst um

Sie sprechen schon vom amerikanischen Tschernobyl – Trump will davon profitieren

Warum mich die Verwaltung aus meiner Wohnung in Zürich wirft – obwohl ich es nicht will

Sommer unterliegt mit Bayern beim Ex-Verein – Verfolger Frankfurt und Freiburg siegen

Der FC Bayern muss sich erstmals in diesem Jahr geschlagen geben. Nach starken Wochen mit vier Siegen in Serie, darunter dem 1:0-Erfolg im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Paris Saint-Germain, unterliegt der deutsche Rekordmeister bei Borussia Mönchengladbach. Goalie Yann Sommer musste in der Partie gegen sein Ex-Team gleich dreimal hinter sich greifen.