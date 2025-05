Es scheint gut möglich, dass GC am Dienstag in Lugano ein Heimspiel bestreiten wird. Bild: keystone

Ab in den Süden: GC hat das Stadion für die Barrage gefunden

Endlich herrscht Klarheit: GC wird das Heimspiel in der Barrage in Lugano austragen. Dies, weil das eigene Stadion in Zürich aufgrund eines Konzertes besetzt ist.

Seit Donnerstag-Abend ist es fix, GC muss in die Barrage und kämpft gegen Aarau um den Ligaerhalt. Schon längere Zeit ist klar, dass der Grasshopper Club Zürich das Heimspiel nicht im Letzigrund austragen kann, da das Stadion aufgrund eines Konzertes der Imagine Dragons besetzt ist.

Nun ist der Rekordmeister endlich fündig geworden und wird das Hinspiel der Barrage in Lugano austragen. Vom Letzigrund zum Cornaredo hat man mit dem Auto ungefähr zweieinhalb Stunden.

Durch den Sieg gegen St.Gallen verhinderte GC den direkten Abstieg. Bild: keystone

Das Heimspiel der Hoppers wird am Dienstag um 20.30 Uhr stattfinden. Die Saisonkarten sind für das Spiel gültig und Tickets gibt es bereits ab 10 Franken.

GC prüfte mehrere Stadionoptionen, dies gestaltete sich allerdings sehr schwierig, wie die Zürcher in der Medienmitteilung bestätigen: «Der Club hat sich bei sämtlichen Profivereinen der Schweiz erkundigt, die über eine den SFL-Richtlinien entsprechende Infrastruktur für ein Barrage-Spiel verfügen. Zahlreiche Stadien sind jedoch mit Events belegt, werden umgebaut oder stehen aus sicherheitspolitischen Gründen nicht zur Verfügung. Eine ausserordentliche Bewilligung für kleinere Stadien wurde nicht genehmigt.»

Das entscheidende Rückspiel findet nächsten Freitag in Aarau im legendären Brügglifeld statt. Die Aargauer sind seit 2015 in der Challenge League und verpassten den Aufstieg schon mehrmals auf höchst dramatische Weise. (riz)