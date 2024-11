Tennis-Star Iga Swiatek nach Dopingbefund einen Monat gesperrt

Die fünffache Grand-Slam-Siegerin aus Polen akzeptierte die Sperre, nachdem sie positiv auf die verbotene Substanz Trimetazidin, ein bekanntes Herzmedikament, getestet wurde. Dies teilte die International Tennis Integrity Agency (ITIA) am Donnerstag mit. (nih/sda/afp)

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Ukrainische Flagge begrüsst Putin in Astana +++ Heftige Gefechte im Osten der Ukraine

Wenn es um Brest geht, muss Kindskopf Richards lachen – was du in der CL verpasst hast

Für YB gab es bei der 1:6-Klatsche gegen Atalanta Bergamo wenig zu lachen. Anders war dies im Falle von TV-Experte Micah Richards, der für den lustigsten Moment des gestrigen Champions-League-Abends sorgte.

Die Champions-League-Crew von US-Sender CBS erfreut sich grosser Beliebtheit. Weshalb dies so ist, zeigten Moderatorin Kate Scott und die Experten Thierry Henry, Jamie Carragher und Micah Richards im Vorfeld der Partien vom Dienstagabend einmal mehr. Weil Richards in einer früheren Diskussion über den französischen Klub Stade Brest, der ähnlich ausgesprochen wird wie das englische Wort für Brüste («Breasts»), mit den Doppeldeutigkeiten nicht hinter dem Haus halten konnte, wurde er dieses Mal von der Diskussion ausgeschlossen. Und so liefen die anderen drei zur Hochform auf.