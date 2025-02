Jannik Sinner kommt mit einem blauen Auge davon. Bild: keystone

Tennis-Star Sinner nach positiven Dopingtests für drei Monate gesperrt

Die Weltnummer 1 fehlt dem Männer-Tennis für drei Monate. Jannik Sinner hat sich mit der Welt-Anti-Doping-Agentur auf diese Sperre geeinigt, noch bevor es zur Verhandlung des Falls vor dem internationalen Sportgericht kam.

Hat er gedopt oder nicht? Jannik Sinner beteuerte seine Unschuld, nachdem Dopingtests positiv waren, er gab die Schuld daran seinem Physiotherapeuten. Doch der Südtiroler war offenbar besorgt, dass er vor dem internationalen Sportgerichtshof (CAS) in Lausanne kein Gehör finden würde mit seinen Argumenten. Und so einigte sich Sinner mit der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) über eine Sperre von drei Monaten. Zuvor kursierten Meldungen, wonach die WADA eine Sperre von eineinhalb bis zwei Jahre fordere.

Die Sperre gilt seit dem 9. Februar und dauert bis zum 4. Mai an. Ein Grand-Slam-Turnier wird die Nummer 1 der Welt damit nicht verpassen. Sinner, der die Australian Open gewonnen hatte, ist an den French Open in Paris (ab 25. Mai) spielberechtigt.

Für Nachlässigkeit des Physios ist der Spieler verantwortlich

Der internationale Tennisverband hatte Jannik Sinner nach den positiven Dopingtests nicht gesperrt, die WADA hatte gegen dieses Urteil Einspruch beim CAS eingelegt. Am Samstag teilte die WADA mit, sie akzeptiere Sinners Erklärung, dass er von seinem Physiotherapeuten versehentlich mit der verbotenen Substanz Clostebol kontaminiert worden sei. Positiv getestet wurde Sinner im März 2024 in Indian Wells.

Der Tennisspieler habe nicht die Absicht gehabt, zu betrügen, so die WADA weiter. Das Medikament habe zum einen keinen leistungssteigernden Nutzen gebracht und sei zum anderen ohne das Wissen des Sportlers als Ergebnis der Nachlässigkeit eines Mitglieds seiner Entourage in den Körper gelangt.

Aufgrund eines Präzedenzfalls des CAS trage ein Sportler die Verantwortung für die Fahrlässigkeit in seinem Umfeld, betont die WADA. «Auf der Grundlage der einzigartigen Fakten dieses Falles wird eine dreimonatige Sperre als angemessen erachtet.» (ram)