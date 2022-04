Medwedew nicht in London? Wimbledon soll Ausschluss russischer Athleten planen

Am 26. April hält Wimbledon die jährliche Eröffnungs-Pressekonferenz ab. Spätestens danach dürfte Klarheit herrschen, ob Medwedew und Co. dieses Jahr Wimbledon verpassen. (abu)

Bereits vor einigen Tagen berichteten mehrere britische Medien, dass sich Regierungsvertreter in Gesprächen mit der «Lawn Tennis Association», dem britischen Tennis-Dachverband, befänden und über einen möglichen Ausschluss russischer Athleten diskutierten. Im März sagte der britische Sportminister Nigel Hiddleston: «Niemand, der die russische Flagge hochhält, sollte derzeit in Grossbritannien willkommen sein.»

Was bereits länger spekuliert wurde, nimmt langsam konkretere Formen an: Wie «Reuters» mit Bezug auf einen Artikel von «Sportico» berichtet, sollen russische Tennisspielerinnen und Tennisspieler im kommenden Sommer beim Grand-Slam-Turnier von Wimbledon nicht antreten dürfen. Als Grund wird der russische Angriffskrieg in der Ukraine angegeben. Ob das Startverbot auch Athletinnen und Athleten aus Belarus, einer der engsten Verbündeten Russlands, betreffe, sei derzeit nicht bekannt.

Real Madrid feiert grosse Kabinen-Party – nur Bale steht teilnahmslos in der Ecke

Real Madrid feierte am Sonntag einen äusserst wichtigen 3:2-Sieg. Beim FC Sevilla lagen die «Königlichen» bis zur 82. Minute noch mit 1:2 in Rückstand, doch dank Treffern von Nacho Fernandez und Karim Benzema in der Nachspielzeit schaffte das Team von Trainer Carlo Ancelotti noch die späte Wende. Ein grosser Schritt in Richtung des 35. Meistertitels – Reals Vorsprung auf die ersten Verfolger beträgt sechs Runden vor Schluss fast uneinholbare 15 Punkte.