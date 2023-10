Carlos Alcaraz im Training. Bild: keystone

Jetzt kannst du Tennis-Stunden bei Carlos Alcaraz buchen – das ist der Haken

Carlos Alcaraz ist die aktuelle Nummer 2 der Weltrangliste und gilt als der Tennisspieler, den es im kommenden Jahrzehnt zu schlagen gilt. Der Spanier ist Multimillionär und bietet nun trotzdem seine Dienste als Tennislehrer an.

Es ist der Traum jedes Hobbyspielers: Einmal das Racket schwingen, während auf der Gegenseite ein Topshot wie Roger Federer, Rafael Nadal oder Carlos Alcaraz steht.

Da die allermeisten Tennisspieler zu schlecht sind, um an einem Turnier gegen die besten Spieler der Welt antreten zu können, bleibt nur der andere Weg. Der übers Portemonnaie.

Carlos Alcaraz, bisheriges Karriere-Preisgeld 21'433'522 Dollar, bietet Freizeitspielern nun diese Gelegenheit. Gäste eines Fünf-Sterne-Resorts in Mexiko, auf booking.com mit 9,3 bewertet, können Privatlektionen mit der aktuellen Weltnummer 2 buchen.

«Meiner Leidenschaft nachzugehen und dabei einen so besonderen Ort zu entdecken, umgeben von blauem Himmel und azurblauem Meer, ist ein Traum.» Carlos Alcaraz

Es gibt auch einen Apéro!

Die Lektionen mit dem 20-Jährigen gehen jedoch ins Geld. Eine halbe Stunde Tennis mit Alcaraz kosten 5000 Dollar. Günstiger geht es als Teil einer Gruppe. Dann muss man 550 Dollar pro Lektion hinblättern. Dazu gibt es am Abend einen Apéro mit dem Star.

Schon schön da. Bisschen hohe Wellen. Bild: oneandonlyresorts.com

Carlos Alcaraz, der in diesem Sommer das Grand-Slam-Turnier von Wimbledon gewonnen hat, tritt am 29. November zu einem Show-Match gegen Tommy Paul in Mexiko-Stadt an. Die Privatlektionen in Los Cabos am Golf von Kalifornien sind für den 2. Dezember vorgesehen.

Ach ja, zu den Kosten für den prominenten Tennislehrer kommen natürlich noch jene fürs Hotel hinzu. Die Zimmerpreise für eine Nacht betragen 1240 Dollar und mehr. (ram)