Erleichterter Jubel nach seinem Sieg: Carlos Alcaraz steht in der 3. Runde des French Open. Bild: keystone

Alcaraz bekundet Mühe, ist aber weiter ++ Viele Partien fallen am French Open ins Wasser

Alcaraz zwischenzeitlich mit Mühe

Carlos Alcaraz steht in der 3. Runde des French Open. An einem regnerischen Tag in Paris profitierte er davon, dass er als Weltnummer 3 auf dem überdachten Court Philippe Chatrier spielen konnte. Gegen Jesper De Jong (ATP 176) setzte er sich 6:3, 6:4, 2:6, 6:2 durch, bekundete dabei zwischenzeitlich aber überraschend Mühe.

Ab dem dritten Satz machte er deutlich mehr unerzwungene Fehler als Winner und wurde in den letzten beiden Sätzen je zweimal gebreakt. Am Ende lag es aber an seinem starken Return-Spiel, dass er sich doch souverän durchsetzte. Im entscheidenden Satz nahm er dem Niederländer alle vier Aufschlagspiele ab.

Tsitsipas gibt ebenfalls Satz ab

Auch Stefanos Tsitsipas setzt sich in vier Sätzen durch und steht am French Open in der nächsten Runde. Die griechische Weltnummer 6 schlug den Deutschen Daniel Altmaier (ATP 83) 6:3, 6:2, 6:7 (2:7), 6:4. Wie Alcaraz gab also auch Tsitsipas im zweiten Spiel an diesem Grand-Slam-Turnier erstmals einen Satz ab. Insgesamt zeigte er aber eine starke Leistung und liess sich nur einmal breaken.

Die Highlights der Partie. Video: YouTube/Roland-Garros

Golubic muss bis Donnerstag warten

Beim French Open in Paris sind alle Partien auf den Aussenplätzen ohne Dach für den Tag abgesagt worden. Das bedeutet, dass das Zweitrundenspiel von Viktorija Golubic (WTA 76) gegen Anastasia Potapowa (WTA 41) erst am Donnerstag stattfinden wird. Eine der wenigen Partien, die noch ausgetragen werden können, ist jedoch jene vom anderen Schweizer im Turnier. Stan Wawrinka (ATP 98) trifft noch am Mittwochabend auf den Russen Pawel Kotow (ATP 56). (nih/sda)