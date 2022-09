Nadal musste sich gegen Tiafoe in vier Sätzen geschlagen geben. Bild: keystone

Nadal ausgeschieden +++ Rublew schlägt Norrie +++ Swiatek dreht Satzrückstand und gewinnt

Nadal ausgeschieden

Rafael Nadal scheidet am US Open im Achtelfinal aus. Der 22-fache Grand-Slam-Champion verliert 4:6, 6:4, 4:6, 3:6 gegen den als Nummer 22 gesetzten Amerikaner Frances Tiafoe. Es ist Nadals erste Niederlage in diesem Jahr bei einem Major-Turnier. Das Australian Open und Roland Garros gewann er, in Wimbledon musste er vor seinem Halbfinal gegen Nick Kyrgios wegen eines Bauchmuskelrisses Forfait geben.

Nadal winkt seinen Fans nach seiner Niederlage zum Abschied. Bild: keystone

Rublew schlägt Norrie

Auch nach dem Ausscheiden der (Noch-)Weltnummer 1 Daniil Medwedew läuft es den Russen, die noch in Wimbledon ausgeschlossen waren, am US Open gut.

Nach Karen Chatschanow erreichte mit Andrej Rublew ein zweiter der unter neutraler Flagge antretenden Russen die Viertelfinals. Der als Nummer 9 gesetzte Rublew gewann überraschend deutlich dreimal 6:4 gegen den zwei Positionen höher klassierten Briten Cameron Norrie. In der 1. (gegen Winston-Salem-Sieger Laslo Djere) und in der 3. Runde (gegen Denis Shapovalov) hatte er noch fünf Sätze gebraucht.

Rublew und Norrie beim Handshake. Bild: keystone

Rublew steht zum sechsten Mal in einem Grand-Slam-Viertelfinal, darüber hinaus ist er aber noch nie gekommen. Auch diesmal wird das alles andere als einfach. Der 24-jährige Rotschopf aus Moskau trifft am Mittwoch auf Rafael Nadal oder Frances Tiafoe.

Swiatek mit viel Mühe

Die Weltnummer 1 Iga Swiatek erreichte nur mit einiger Mühe erstmals die US-Open-Viertelfinals. Die Polin lag gegen die nur auf Platz 108 des WTA-Rankings klassierte Deutsche Jule Niemeier mit Satz und Break im Rückstand, ehe sie das Blatt noch wenden konnte. Ab dem 4:4 im zweiten Durchgang gewann sie dann acht Games in Serie.

Iga Swiatek musste gegen Jule Niemeier hart kämpfen. Bild: keystone

Jabeurs nächster Meilenstein

Wenn immer Ons Jabeur persönliche Meilensteine erreicht, gilt dies jeweils auch für die ganze Region. Mit einem Zweisatz-Sieg gegen die Russin Veronika Kudermetowa erreichte die 28-jährige Tunesierin erstmals die US-Open-Viertelfinals, als erste arabische Frau überhaupt.

Ons Jabeur brilliert nach ihrem Finaleinzug in Wimbledon auch in New York. Bild: keystone

Erste Afrikanerin - wie bei ihrem kürzlichen Finaleinzug in Wimbledon - ist die Nummer 5 der Weltrangliste aber nicht. 1998 erreichte Amanda Coetzer aus Südafrika ebenfalls die Runde der letzten acht. In dieser trifft Jabeur auf die Australierin Ajla Tomljanovic, die ihren Sieg gegen Serena Williams auch gegen Ludmilla Samsonowa, eine weitere Russin, bestätigen konnte. (dab/sda)