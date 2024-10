Ski live: Riesenslalom in Sölden mit Marco Odermatt in Ticker und TV

Hirscher zittert sich bei Comeback in 2. Lauf – Odermatt scheidet in Sölden aus

Den Schweizer Riesenslalom-Trümpfen missrät in Sölden der Einstand in die neue Saison. Lucas Pinheiro Braathen schafft es bei seinem Comeback in den zweiten Lauf, Marcel Hirscher nach etwas zittern ebenfalls.

Marco Odermatt schied bei der Ouvertüre im Öztal im ersten Lauf aus, Loïc Meillard musste wegen Rückenproblemen kurzfristig auf einen Start verzichten. Lucas Braathen Pinheiro schob sich mit Startnummer 41 auf Zwischenrang 19, und auch der nach fünf Jahren zurückgekehrte Altmeister Marcel Hirscher schaffte es als 28. in den zweiten Lauf.

Mit dieser Fahrt meldet sich Marcel Hirscher zurück. Video: SRF

«Wichtig war mir heute, mich nicht zu blamieren. Ich glaube, das ist mir gelungen», sagte der 35-jährige, sechsfache Riesenslalom-Kristallkugel-Gewinner Hirscher erleichtert.

Steen Olsen in Führung

Es führt der Norweger Alexander Steen Olsen mit kleinem Vorsprung vor dem Kroaten Filip Zubcic und seinem Landsmann Henrik Kristoffersen. Thomas Tumler liegt nach dem halben Pensum als bester Schweizer auf Platz 4. Sein Rückstand auf Steen Olsen beträgt 42 Hundertstel, jener aufs Podest 34 Hundertstel. Zweitbester Schweizer nach dem ersten Lauf ist Gino Caviezel im 11. Zwischenrang. Der zweite Lauf beginnt um 13.00 Uhr.

Odermatt, der die Saison mit der Nummer 1 eröffnete, startete bestechend – und schied dann wie bei der Derniere im letzten Frühling in Saalbach aus, als seine Serie im Riesenslalom nach zwölf Siegen riss. Der Nidwaldner rutschte nach rund 40 Sekunden auf dem Innenski weg. Loïc Meillard, die Schweizer Nummer 2, musste wegen eines Schlages auf den Rücken beim Einfahren Forfait erklären.

Odermatt wäre gut unterwegs gewesen – dann schied er aus. Video: SRF

«Ich bin überhaupt nicht traurig. Ich bin richtig gut gefahren, oben, und es fühlte sich so gut an.» Marco Odermatt

Odermatt war bei der Zwischenzeit vor seinem Aus mehr als eine halbe Sekunde schneller als seine danach gestarteten stärksten Konkurrenten. Allzu gross war sein Ärger über den Ausfall nicht. «Schade, aber ich bin überhaupt nicht traurig. Ich bin richtig gut gefahren, oben. Es ging so einfach, es fühlte sich so gut an. Vielleicht war ich ein bisschen übermotiviert. Es ist keine Serie gerissen, es ist keine Kugel verloren – ich nehme das Positive mit», sagte Odermatt. (nih/sda)