Belinda Bencic überzeugt auch in der 2. Runde – nun trifft sie auf Osaka

Belinda Bencic erreicht am Australian Open die 3. Runde. Beim zweiten Einsatz setzt sie sich gegen die Niederländerin Suzan Lamens (WTA 77) in 102 Minuten 6:1, 7:6 (7:3) durch.

Bencic steht in der 3. Runde

Die 27-jährige Schweizerin bog am Mittwoch in Melbourne zuerst auf die Überholspur ein. Acht Frauenpartien waren in der ersten Staffel des vierten Turniertags um 11 Uhr Ortszeit angesetzt. Wegen Regens verzögerte sich der Spielbeginn auf dem (ungedeckten) Aussenplatz-Nummer 6 um eine Dreiviertelstunde. Das Spiel von Belinda Bencic begann nach allen anderen. Lange sah es danach aus, als ob Bencic als erste weiterkommen würde.

Dann wurde die Aufgabe doch noch heikel. Belinda Bencic (WTA 294) führte nach 40 Minuten 6:1, 3:0. Suzan Lamens (WTA 77), die im Herbst immerhin das Turnier von Osaka gewonnen hatte, brachte bis zu diesem Zeitpunkt noch kein Aufschlagspiel durch. Dann begann die Niederländerin mit Erfolg, mehr zu riskieren. Sie fand zurück ins Spiel. Sie holte zweimal Break-Rückstand auf, schaffte den Ausgleich und rettete sich trotz zweier Matchbälle Bencics ins Tiebreak. In diesem setzte sich Bencic klar mit 7:3 durch.

Mit dem dritten Matchball gewinnt Bencic die Partie. Video: SRF

In der 3. Runde am Freitag darf sich «Mama Belinda» keine Auszeit wie im zweiten Satz gegen Lamens leisten. Die 27-jährige Schweizerin trifft auf die Japanerin Naomi Osaka, die bis vor vier Jahren vier Grand-Slam-Turniere gewann und die Weltrangliste anführte, ehe sie ein Jahr vor Bencic ebenfalls Mutter wurde. (riz/sda)