Belinda Bencic hat in der Partie gegen die US-Amerikanerin Ann Li das Nachsehen. Bild: keystone

Zu viele Fehler: Bencic in der 2. Runde chancenlos

Das US Open ist für Belinda Bencic bereits nach der 2. Runde zu Ende. Die als Nummer 16 gesetzte Ostschweizerin ist beim 3:6, 3:6 gegen die Amerikanerin Ann Li (WTA 58) chancenlos.

Bencic fand gegen die druckvoll, jedoch meist auch unkonstant spielende Li nie ein Mittel und verlor beim achten Mal, da sie in New York die 2. Runde erreicht hatte, zum ersten Mal. Nach nur 74 Minuten war die einseitige Partie zu Ende.

Am Ende standen bei der 25-jährigen Amerikanerin 23 direkte Gewinnpunkte und nur 15 unerzwungene Fehler zubuche, bei der drei Jahre älteren Schweizerin war das Verhältnis mit 10:20 deutlich negativ. Sie schaffte es nie, Li aus der Komfortzone zu bringen, beim Versuch, sie zu mehr Laufarbeit zu zwingen, unterliefen Bencic zu viele Fehler.

Ann Li erwies sich als zu stark für Belinda Bencic. Bild: keystone

Die Niederlage reiht sich in die Reihe enttäuschender Resultate in der nordamerikanischen Hartplatzsaison ein. Nach ihrer brillanten Halbfinalqualifikation in Wimbledon gewann Bencic in Montreal, Cincinnati und am US Open nur insgesamt zwei Matches. Damit rückt die Chance, sich in ihrer insgesamt sehr erfolgreichen Saison nach der Geburt von Tochter Bella gleich auch für die WTA Finals zu qualifizieren, für die Masters-Halbfinalistin von 2019 wieder deutlich in den Hintergrund.

Gegen Li, die in Wimbledon bereits Viktorija Golubic (mit der sie in New York Doppel spielt) zur Verzweiflung getrieben hatte, lag Bencic einzig beim 1:0 im zweiten Satz kurz in Führung. Im ersten Durchgang konnte sie auf ein Break 2:4 noch reagieren, auf das 3:5 aber nicht mehr. Im zweiten Satz musste sie ihren Aufschlag zum 1:2 und 3:6 abgeben. Symptomatisch für einen schwarzen Abend auf dem Aussenplatz 12 war das letzte Game: Mit vier Eigenfehler gab es die Olympiasiegerin von 2021 zu null ab.

Das Tableau hätte für Bencic durchaus Chancen auf einen weiteren Gang zumindest in die zweite Woche geboten. Li, die im fünfzehnten Anlauf erst zum dritten Mal in der 3. Runde steht, ist dort gegen die australische Qualifikantin Priscilla Hon (WTA 126) klare Favoritin. (sda)