Bencic/Golubic holen Silber im Doppel – «Sport ist brutal, aber auch wunderschön»

Es hätte Gold sein sollen, geworden ist es am Ende Silber. Belinda Bencic und Viktorija Golubic verlieren das olympische Tennis-Doppel gegen die Tschechinnen Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova 5:7, 1:6. Die beiden Schweizerinnen zeigen sich etwas enttäuscht, die Freude ab der nicht erwarteten Silbermedaille überwiegt aber klar, wie sich im Interview mit dem Schweizer Fernsehen zeigt.

«Es hat mir so leid getan. Ich habe alles versucht, ich war gestern emotional schon sehr aufgewühlt und trotzdem ist es für mich einfach weiter gegangen und ich wollte dies in diesem Match zeigen. Ich habe sicher nicht das beste Doppel gespielt, Viki hat fast alles gemacht alleine gegen zwei, sie hat mich so hochgepusht, wir haben mit grossem Kampf verloren. Die andern sind das beste Doppel der Welt, wenn man ehrlich ist: Wir haben ab der ersten Runde immer überrascht, wir können sehr stolz auf uns sein, obwohl es jetzt doch nicht ganz gereicht hat. Sport ist brutal, aber auch wunderschön.»