Riesige Enttäuschung für handicapierten Stan Wawrinka am US Open

Ausgewählte Spiele des Tages:

Stan Wawrinka am 29. August 2022. Bild: keystone

Riesige Enttäuschung für Stan Wawrinka am US Open

An der ersten Runde des US Open schlagen gleich zwei Schweizer auf: Stan Wawrinka spielt gegen den Franzosen Corentin Moutet und Alexander Ritschard tritt gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime an.

Die Ergebnisse der beiden Spiele und was sonst noch wichtig war am 29. August:

Stan Wawrinka

Das US Open ist für Stan Wawrinka (ATP 288) bereits zu Ende.

Der Waadtländer, der von einem geschützten Ranking profitiert, musste in der 1. Runde gegen den französischen Lucky Loser Corentin Moutet (ATP 112) aufgeben.

Zu dem Zeitpunkt lag er mit 0:2 Sätzen, 4:6, 6:7 (7:9), im Rückstand. Gegen Ende des zweiten Satzes hatte sich der Champion von 2016 öfters an den linken Oberschenkel gefasst.

Alexander Ritschard

Update folgt.

Was sonst noch wichtig war

Andy Murray wie in alten Tagen

Das Gefühl kannte Andy Murray schon lange nicht mehr: Erstmals seit Wimbledon 2017 gewann der Schotte eine Partie bei einem Grand-Slam-Turnier in drei Sätzen.

In nur zweidreiviertel Stunden setzte sich der US-Open-Champion von vor zehn Jahren 7:5, 6:3, 6:3 gegen den als Nummer 24 gesetzten Francisco Cerundolo durch. Der Argentinier ist allerdings ein ausgesprochener Sandplatz-Spezialist und deshalb für Murray eine gute Auslosung.

Daniil Medwedew nicht gefordert

Der Titelverteidiger Daniil Medwedew wurde zum Auftakt nicht im geringsten gefordert. Der Russe deklassierte den Amerikaner Stefan Kozlov (ATP 111) in etwas über zwei Stunden 6:2, 6:4, 6:0. Medwedew muss in jedem Fall den Final erreichen, wenn er seine Position an der Spitze der Weltrangliste behalten will.

Nur kleiner Protests für Novak Djokovic

Am ersten Tag des US Open protestierte vor dem Eingang ein Grüppchen gegen das Fehlen von Novak Djokovic. Da er nicht geimpft ist, durfte der 21-fache Grand-Slam-Champion nicht in die USA einreisen. Die Demonstranten setzten sich aus Anhängern des Serben und Amerikanern zusammen, die sich gegen die Impfbestimmungen wehren.

Fünfkampf um die Nummer 1 mit Nadal in der Pole-Position

Fünf Spieler haben die Chance, nach dem US Open die Nummer 1 der ATP-Weltrangliste zu sein. Rafael Nadal hat dabei die komfortabelste Ausgangslage.

Das ATP-Ranking ist in den letzten Jahren kompliziert geworden. Erst in Wimbledon kehrte man nach Corona zur bewährten Zwölf-Monats-Berechnung zurück. Ältere Resultate – und damit auch Roger Federer – verschwanden aus der Weltrangliste. Nun wird sie aber einerseits durch die Tatsache verfälscht, dass es in Wimbledon wegen des Ausschlusses von Russen und Weissrussen keine Punkte gab, anderseits durch das Fehlen des ungeimpften Djokovic bei vielen Turnieren.

Nun balgen sich aber fünf andere Spieler um den Platz an der Sonne: Medwedew, Rafael Nadal (aktuell die Nummer 3), Carlos Alcaraz (4), Stefanos Tsitsipas (5) und Casper Ruud (7). Seine Chance nicht wahrnehmen kann neben Djokovic (6) auch der rekonvaleszente Alexander Zverev (2).

Die beste Ausgangslage hat Nadal. Selbst wenn er, der ebenfalls von einer Verletzung zurückkommt, in der 1. Runde verliert, benötigt jeder der vier anderen mindestens die Finalqualifikation, um die Rückkehr des Spaniers auf den Thron zu verhindern. Wenn Nadal die Halbfinals erreicht, brauchen die anderen den Turniersieg, um vor ihm zu bleiben.

Es bleibt also bis zum Ende spannend, solange mindestens einer aus dem Quartett Medwedew, Alcaraz, Tsitsipas und Ruud im Turnier verbleibt.

Würde Nadal erstmals seit Februar 2020 wieder die Spitze übernehmen, wäre er mit 36 Jahren und 3 Monaten der zweitälteste Spieler nach Roger Federer (36 Jahre, 10 Monate). Da er bis zum Ende des Jahres keinerlei Punkte mehr zu verteidigen hat, dürfte Nadal noch weitere Chancen erhalten, wenn er fit bleibt.

(yam/sda)