Kevin Fiala wird von seinen Emotionen übermannt. Video: watson

Kevin Fiala kommen bei Empfang die Tränen: «Tut extrem weh, das nochmal zu sehen»

Mehr «Sport»

Trotz der Niederlage im WM-Final vom Sonntagabend gegen Tschechien wurde die Schweizer Eishockey-Nati in Kloten von Hunderten Fans empfangen und gefeiert. Doch die Stimmung des Anhangs in der Swiss Arena wollte trotz mehrerer Tröstungsversuche nicht so recht auf das Team übergehen. Zu gross war die Enttäuschung bei den Spielern, so kurz nach der knappen 0:2-Niederlage gegen den WM-Gastgeber.

Allen voran Kevin Fiala hatte mit seinen Emotionen zu kämpfen. Als der wertvollste Spieler des Turniers (MVP) kurz nach einem Rückblick auf die Spiele der Schweizer Nati ans Mikrofon trat, kamen ihm die Tränen. «Ich bin gestern wirklich sehr traurig gewesen, das jetzt nochmal zu sehen, tut extrem weh», erzählte der 27-Jährige, bevor er das Interview abbrechen musste.

Tränen bei Kevin Fiala: Video: watson

Auch Trainer Patrick Fischer stockte mehrmals, als er sich wie schon zuvor Leonardo Genoni und Roman Josi für die Unterstützung der Fans bedankte. Zu seiner Mannschaft sagte er: «Das sind Riesenhelden. Für mich seid ihr alle Weltmeister. Ich kann mich nur bedanken.» Die Nati werde nicht aufgeben, «aktuell brennt es im Herzen, aber wir machen weiter».

Das sagt Andrea Glauser zur Silber-Medaille: Video: watson

Mit Roman Josi wurde bereits direkt nach dem Spiel einer der Schweizer NHL-Stars von seinen Emotionen übermannt. «Wir können uns nicht genug bedanken für den Support. Wir hätten den Titel so gerne nach Hause gebracht für die Schweiz.» Es dürfte bei den Spielern noch eine Weile gehen, bis die Enttäuschung über die verpasste Chance dem Stolz über das Erreichte weicht. Denn auch der Gewinn der Silbermedaille dank einiger toller Leistungen darf durchaus als Erfolg gewertet werden. (nih)

Nino Niederreiter macht sich Sorgen um den Nachwuchs: Video: watson

Der Liveticker zum Nachlesen