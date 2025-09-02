meist klar15°
US Open: Juan Alcaraz im Halbfinal.

Spiele der Männer

Spiele der Frauen

Carlos Alcaraz, of Spain, returns a shot to Jiri Lehecka, of the Czech Republic, during the quarterfinal round of the U.S. Open tennis championships, Tuesday, Sept. 2, 2025, in New York. (AP Photo/Kir ...
Beweglich im Halbfinal: der Spanier Carlos Alcaraz.Bild: keystone

Carlos Alcaraz an den US Open ohne Satzverlust im Halbfinal

Der Spanier gewinnt seinen Viertelfinal in drei Sätzen und lässt dabei nicht einmal einen Breakball zu. Im Halbfinal könnte nun Djokovic warten.
02.09.2025, 22:0702.09.2025, 22:07
Carlos Alcaraz steht am US Open ohne Satzverlust in den Halbfinals. Der spanische Weltranglisten-Zweite setzt sich gegen den Tschechen Jiri Lehecka (ATP 21) 6:4, 6:2, 6:4 durch.

Knapp zwei Monate nach dem verlorenen Wimbledon-Final hinterliess Alcaraz auch in seinem fünften Match am US Open einen bestechenden Eindruck. In den ersten beiden Sätzen nahm er Lehecka den Service jeweils bei erster Gelegenheit ab, im dritten gelang ihm das Break zum 5:4. Selber liess Alcaraz in der hochstehenden, knapp zwei Stunden dauernden Partie keinen Breakball zu - obwohl Lehecka alles andere als schlecht spielte.

Im fünften Anlauf steht der 22-jährige Spanier in Flushing Meadows damit zum ersten Mal ohne Satzverlust in den Halbfinals. Sein Gegner dort ist der Sieger der Partie zwischen Novak Djokovic und Taylor Fritz (in der Nacht auf Mittwoch).Im Juni in Queen's (Dreisatzsieg im Final) und im Februar in Doha (Dreisatzniederlage im Viertelfinal) war Alcaraz von dem eineinhalb Jahre älteren Lehecka, der in der kommenden Woche zum ersten Mal zu den Top 20 der Welt gehören wird, noch hart gefordert worden.

Dieses Mal geriet er auch deshalb nicht in Bedrängnis, weil er wie in der Runden zuvor von Beginn weg hochkonzentriert zu Werke ging und nicht wie in früheren Jahren zum Leichtsinn neigte.

Auch Pegula noch makellos

Erste Halbfinalistin bei den Frauen ist Jessica Pegula. Die als Nummer 4 gesetzte Amerikanerin, die ebenfalls noch ohne Satzverlust ist, bekundete gegen Barbora Krejcikova (6:3, 6:3) keine Schwierigkeiten und steht wie im Vorjahr in der Runde der letzten vier.

Die besten Bilder der US Open 2025
1 / 21
Die besten Bilder der US Open 2025

Sie hat die Haare schön.
quelle: keystone / kirsty wigglesworth
Paralympics-Tischtennisspieler geht viral
Video: watson
