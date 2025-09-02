recht sonnig19°
Schweizer Nati: So steht es um die einzelnen Spieler

KEYPIX - Trainer Murat Yakin, Mitte, bei einem Training der Schweizer Fussball Nationalmannschaft in Basel, am Montag, 1. September 2025. (KEYSTONE/Georgios Kefalas)
Die Schweizer Nationalmannschaft bereitet sich für die Spiele gegen den Kosovo und Slowenien vor.Bild: keystone

Diese Nati-Spieler haben gewechselt – und diese Sorgenkinder bleiben

Nach dem Deadline-Day des Transferfensters ist vor dem Start der WM-Qualifikation für die Schweizer Fussballnationalmannschaft. Einige Spieler fanden noch einen neuen Verein, doch für einige bleibt die Zukunft schwierig, ein kurzer Formcheck.
02.09.2025, 15:5602.09.2025, 16:58
Timo Rizzi
Timo Rizzi
Mehr «Sport»

Die Gewechselten

Granit Xhaka

Bereits vor über einem Monat hat Granit Xhaka beim Premier-League-Aufsteiger Sunderland unterschrieben. Der Nati-Captain trägt auch bei seinem neuen Verein bereits die Kapitänsbinde.

Mit zwei Siegen in drei Spielen blickt der Mittelfeldspieler auf einen erfolgreichen Saisonstart in Sunderland zurück und bereitete am Wochenende gegen Burnley in der 96. Minute den entscheidenden Treffer vor. Er ist und bleibt für die Nati ein Schlüsselspieler.

Dan Ndoye

Auch Dan Ndoye hat sich gut in England eingelebt. Nach seinem Wechsel von Bologna zu Nottingham Forest erzielte der Flügelspieler gleich in seinem ersten Einsatz ein Traumtor. Eine Woche später liess sich der 22-fache Nationalspieler noch einen Assist gutschreiben.

Es bleibt für die Schweiz zu hoffen, dass Ndoye seine Form auch im Nationaltrikot aufrechterhalten kann. Auch in den letzten zwei Spielen für die Schweiz zeigte der 25-Jährige starke Leistungen und erzielte während der Nordamerikareise zwei Tore in zwei Einsätzen.

Premier League Nottingham Forest v Brentford Dan Ndoye of Nottingham Forest celebrates his goal to make it 2-0 during the Premier League match Nottingham Forest vs Brentford at City Ground, Nottingham ...
Dan Ndoye konnte bei Nottingham Forest bereits über ein Tor jubeln.Bild: www.imago-images.de

Michel Aebischer

Nicht nur Ndoye hat im Sommer Coppa-Italia-Sieger Bologna verlassen. Auch Michel Aebischer hat (vorübergehend) ein neues Team gefunden und wurde zu Serie-A-Aufsteiger Pisa ausgeliehen.

Bei den Toskanern ist der Mittelfeldspieler bereits Stammspieler. Die Saison startete für Pisa mit einem Unentschieden und einer Niederlage. Sollte der Aufsteiger den Ligaerhalt schaffen, würde bei Aebischer eine Kaufpflicht greifen.

epa12320392 Pisa?s Michel Aebischer (R) and Atalanta&#039;s Daniel Maldini in action during the Italian Serie A soccer match Atalanta BC vs Pisa SC in Bergamo, Italy, 24 August 2025. EPA/MICHELE MARAV ...
Michel Aebischer läuft neuerdings für Pisa auf.Bild: keystone

Simon Sohm

Ähnlicher Fall bei Simon Sohm. Auch der zweifache Nationalspieler wechselte innerhalb der obersten italienischen Liga und zog nach über vier Jahren von Parma nach Florenz. Sohm stand in den ersten beiden Meisterschaftsspielen für Fiorentina in der Startelf.

Auch in der Conference-League-Qualifikation wurde Sohm eingesetzt und kann nach seinem Pflichtspieldebüt für die Nati im letzten Jahr auf die ersten Einsätze in der WM-Qualifikation hoffen, wenn auch nur als Ersatzspieler.

Simon Sohm beim Zusammenzug der Schweizer Fussball Nationalmannschaft in Basel, am Montag, 1. September 2025. (KEYSTONE/Georgios Kefalas)
Simon Sohm bei der Ankunft im Camp der Schweizer Nati.Bild: keystone

Manuel Akanji

Nach drei Jahren bei Manchester City endet die Zeit von Manuel Akanji in der Premier League vorerst. Der Innenverteidiger wurde am Deadline-Day an Inter Mailand ausgeliehen. Bei City kam der 30-Jährige noch zu keinem Einsatz in dieser Saison.

In der Nationalmannschaft wird Akanji, obwohl er seit über zwei Monaten kein Pflichtspiel mehr absolviert hat, gesetzt sein. Zu stark ist der Champions-League-Sieger aus dem Jahr 2023, um ihn auf der Bank zu lassen.

epa11445589 Goalkeeper Yann Sommer of Switzerland (L) makes a save as Manuel Akanji of Switzerland.(C) and Mateo Retegui of Italy look on during the UEFA EURO 2024 Round of 16 soccer match between Swi ...
Yann Sommer und Manuel Akanji werden in Mailand wieder zusammenspielen. Bild: keystone

Breel Embolo

Bei Breel Embolo sieht es ähnlich aus. Der Stürmer verliess am letztmöglichen Tag die AS Monaco und hat bei Stade Rennes einen Vertrag bis 2029 unterschrieben.

Auch Embolo kam in dieser Saison noch zu keinem Pflichtspieleinsatz, doch wird er aufgrund fehlender Konkurrenz wohl in der Startelf von Murat Yakin stehen.

«Ich werde vor Gericht erscheinen»: Mit dieser Taktik will Breel Embolo seinen Ruf retten

Cedric Itten

Der Ersatz von Embolo ist Cedric Itten, der 28-Jährige wechselte im Sommer von YB zu Fortuna Düsseldorf in die 2. Bundesliga und hatte einen Start nach Mass.

In fünf Einsätzen erzielte Itten bereits drei Tore und hat sich somit das erste Natiaufgebot seit fast zwei Jahren verdient. Trotz der guten Form wird der Stürmer höchstens von der Bank aus zu einem Einsatz kommen.

Paderborn, Germany. 23th Aug 2025. Torjubel: Cedric Itten F95 SC Paderborn - Fortuna Düsseldorf 23.08.2025 *** Paderborn, Germany 23rd Aug 2025 Goal celebration Cedric Itten F95 SC Paderborn Fortuna D ...
Cedric Itten hat einen Traumstart bei Fortuna Düsseldorf hinter sich.Bild: IMAGO/Moritz Müller

Fabian Rieder

Fabian Rieder ist zurück in der Bundesliga. Nachdem der ehemalige YB-Junior in der letzten Saison an den VfB Stuttgart ausgeliehen wurde, hat sich der FC Augsburg am Wochenende die Dienste des Mittelfeldspielers gesichert.

Positiv bei Rieder ist, dass er trotz des späten Wechsels bereits Einsatzminuten sammeln konnte. Bei Stade Rennes wurde der Berner in drei Meisterschaftsspielen eingesetzt.

Isaac Schmidt

Was für ein Debüt von Isaac Schmidt bei Werder Bremen! Erst in der letzten Woche wurde der 25-Jährige von Premier-League-Aufsteiger Leeds an den Bundesligisten ausgeliehen. Gegen Bayer Leverkusen traf Schmidt fünf Minuten nach seiner Einwechslung zum 2:3 – dies in Unterzahl.

Am Schluss konnte sich der Aussenverteidiger mit seinem neuen Team sogar noch über einen sensationellen Punktegewinn freuen. Wird er nun von Nati-Trainer Murat Yakin als Belohnung zum ersten Mal in einem Pflichtspiel eingesetzt?

epa12337029 Isaac Schmidt of Bremen celebrates after scoring the 2-3 goal during the Bundesliga soccer match between SV Werder Bremen and Bayer 04 Leverkusen, in Bremen, Germany, 30 August 2025. EPA/H ...
Isaac Schmidt jubelt nach seinem Tor im ersten Spiel für Werder Bremen.Bild: keystone

Vincent Sierro

Mit seinem Wechsel zum saudi-arabischen Erstligisten Al-Shabab FC sorgte Vincent Sierro für einen äusserst speziellen Transfer, welcher nicht überall gut ankam.

Bei Toulose war Sierro gar Kapitän. Nun hat der 29-Jährige am Wochenende bei der 1:4-Niederlage gegen Al Khaleej sein erstes Spiel für sein neues Team bestritten. Jetzt reiste der Mittelfeldspieler bereits wieder in die Schweiz und möchte in den Qualispielen gegen den Kosovo und Slowenien entscheidende Akzente setzen.

Vincent Sierro va d�couvrir le championnat saoudien (archives).
Vincent Sierro wechselte im Sommer in den Nahen Osten.Bild: fxp-fr-sda-rtp

Ardon Jashari

Unglücksrabe Ardon Jashari wechselte nach Wochen voller Spekulationen von Club Brügge zur AC Milan und kam bereits zu einem ersten Kurzeinsatz. Doch in der letzten Woche der grosse Schock: Die Mittelfeldhoffnung der Schweiz hat sich einen Wadenbeinbruch zugezogen und wird ungefähr zwei Monate ausfallen und wohl auch die Qualifikationsspiele im Oktober verpassen.

Mal verletzt, mal keine Lust, mal ignoriert: Auf Ardon Jashari liegt ein Nati-Fluch

Blieben trotz Gerüchten

Silvan Widmer

«Silvan ist ein überragender Kapitän, er bringt alle zusammen und ist ein guter Mensch», sagte Mainz-Trainer Bo Heriksen vor gut einem Monat über Silvan Widmer. Trotzdem gab es in den letzten Monaten viele Gerüchte über einen Wechsel, doch der Aussenverteidiger blieb beim Bundesligisten.

Doch Widmer wird man wohl vorerst öfter auf der Ersatzbank als auf dem Spielfeld sehen. In der Bundesliga kam der 50-fache-Nationalspieler in den ersten zwei Spielen nur auf einen Kurzeinsatz von 25 Minuten. Im DFB-Pokal gegen Zweitligist Dynamo Dresden stand Widmer über die gesamte Spielzeit auf dem Platz und trug auch die Kapitänsbinde.

Silvan Widmer 1.FSV Mainz, 30 , Fussball, 1. Bundesliga, 8.Spieltag, 2024/2025, 1. FSV Mainz vs. Borussia M�nchengladbach, 25.10.2024, Mewa Arena, Mainz, Deutschland DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE O ...
Silvan Widmer muss aktuell meistens auf der Ersatzbank Platz nehmen.Bild: www.imago-images.de

Aurèle Amenda

Es gab viele Gerüchte rund um Aurèle Amenda und laut verschiedenen Medienberichten verhandelte Eintracht Frankfurt mit dem Serie-A-Klub FC Torino, doch es kam am Deadline-Day zu keiner Einigung zwischen den beiden Parteien.

In der laufenden Saison sah man Amenda noch nie auf dem Platz, aber die Verteidigung von Eintracht Frankfurt ist dünn besetzt. Da die Hessen auch noch in der Champions League vertreten sind, kann der 22-Jährige sicher noch auf Einsätze hoffen. Sein letztes Pflichtspiel bestritt Amenda am 17. Mai, als er zu einem sieben Minuten langen Einsatz in der Bundesliga kam.

Aurele Amenda beim Zusammenzug der Schweizer Fussball Nationalmannschaft in Basel, am Montag, 1. September 2025. (KEYSTONE/Georgios Kefalas)
Bei Frankfurt läuft es für Aurèle Amenda aktuell nicht nach Wunsch.Bild: keystone

Yvon Mvogo

Torhüter Yvon Mvogo musste der Nati kurzfristig absagen, weil der 31-Jährige nun doch bei Lorient seinen Vertrag verlängert hat. Nachdem im Juli sein Vertrag beim Ligue-1-Aufsteiger ausgelaufen war, wollte der Torhüter zu einem Topverein wechseln, doch er blieb erfolglos. Für Mvogo wurde Pascal Loretz nachnominiert.

Torhueter Pascal Loretz bei einem Training der Schweizer Fussball Nationalmannschaft in Basel, am Montag, 1. September 2025. (KEYSTONE/Georgios Kefalas)
Pascal Loretz wurde für Yvon Mvogo nachnominiert.Bild: keystone

Ricardo Rodriguez

Obwohl Ricardo Rodriguez Gespräche mit dem FC Sion führte, blieb der 129-fache Nationalspieler bei Betis Sevilla. Der 33-Jährige stand in den ersten vier Ligaspielen zweimal von Beginn an auf dem Platz, war aber am vergangenen Wochenende nicht im Aufgebot. Mit ziemlicher Sicherheit wird der Aussenverteidiger auch in der WM-Qualifikation zu den Stammspielern gehören.

Switzerland&#039;s Ricardo Rodriguez reacts during a Friendly soccer match between USA and Switzerland at the Geodis Park stadium, in Nashville, Tennessee, United States of America, Wednesday, June 11 ...
Nati ohne Ricardo Rodriguez? Kaum vorstellbar.Bild: keystone

Joël Monteiro

YB-Mittelfeldspieler Joël Monteiro ist zurück in der Schweizer Nati, nachdem der 26-Jährige die USA-Reise verpasst hatte.

Zunächst gab es zu Beginn des Transferfensters Gerüchte, dass Monteiro zu Bundesliga-Aufsteiger Köln wechseln werde. Doch daraus wurde nichts. Im aktuellen Aufgebot ist Monteiro der einzige Feldspieler aus der Super League.

YB&#039;s Joel Monteiro, right, fights for the ball with Slovan&#039;s Rahim Ibrahim during the UEFA Europa League playoff 2nd leg match between BSC Young Boys of Switzerland and Slovan Bratislava of ...
Joël Monteiro bleibt bei YB.Bild: keystone

Jonas Omlin

Schwierige Zeiten für Jonas Omlin: Der Torhüter von Borussia Mönchengladbach ist bei den Fohlen nur noch Ersatz und ist auch nicht im Aufgebot der Nationalmannschaft. Nun stand kurz vor dem Ende der Transferperiode eine Leihe zum englischen Zweitligisten Leicester im Raum, doch diese platzte.

Die Bundesliga-Schweizer und ihre Rollen – nicht jeder wird spielen

Gut so, wie es ist

Gregor Kobel

Gregor Kobel startete in seine fünfte Saison bei Borussia Dortmund und ist natürlich weiterhin die unumstrittene Nummer eins beim BVB. Bei den Borussen hat der 27-Jährige einen Vertrag bis 2028.

epa12219148 Goalkeeper Gregor Kobel of Borussia Dortmund in action during the FIFA Club World Cup 2025 match between Real Madrid C. F. v Borussia Dortmund at the MetLife Stadium in East Rutherford, Ne ...
Gregor Kobel ist bei Dortmund die unumstrittene Nummer eins.Bild: keystone

Marvin Keller

Ist Marvin Keller die neue Nummer zwei in der Schweizer Nationalmannschaft? In der laufenden Saison zeigte der Schlussmann der Young Boys starke Leistungen. Zu seinem ersten Einsatz in der Nati wird es aber aller Voraussicht nach noch nicht kommen.

YB&#039;s goalkeeper Marvin Keller reacts during the UEFA Europa League playoff 2nd leg match between BSC Young Boys of Switzerland and Slovan Bratislava of Slovakia, at the Wankdorf stadium in Bern, ...
Mit YB qualifizierte sich Marvin Keller für die Europa League.Bild: keystone

Nico Elvedi

Seit zehn Jahren ist Nico Elvedi bei Borussia Mönchengladbach unter Vertrag. Nachdem es in den letzten Jahren immer wieder Gerüchte gegeben hatte, dass der Innenverteidiger gerne wechseln würde, erklärte er in diesem Sommer seine Treue. In dieser Saison stand der 28-Jährige jede mögliche Minute in der Liga und im Pokal auf dem Platz. Auch gegen den Kosovo und Slowenien kann Elvedi auf Einsätze in der Startelf hoffen.

14.12.2024, xgrfx, Fussball 1.Bundesliga, Borussia Moenchengladbach - Holstein Kiel emspor, v.l. Nico Elvedi Borussia M
Seit zehn Jahren spielt Nico Elvedi für Borussia Mönchengladbach.Bild: www.imago-images.de

Miro Muheim

Beim Bundesliga-Aufsteiger Hamburger SV gehört Miro Muheim auch in der obersten deutschen Liga zur Stammkraft des HSV und stand bisher in jedem Spiel in der Startelf. Ist der linke Verteidiger auch eine Option für die Startformation von Murat Yakin? Aufgrund der dünnen Besetzung auf der Aussenverteidiger-Position durchaus denkbar.

Miro Muheim Hamburger SV im Zweikampf mit Luca Eichhorn FK 03 Pirmasens, FK 03 Pirmasens vs Hamburger SV, Fussball, DFB Pokal, 1. Runde, Saison 2025/2026, 16.08.2025 FK 03 Pirmasens vs Hamburger SV, F ...
Miro Muheim ist beim HSV einer der Schlüsselspieler.Bild: www.imago-images.de

Remo Freuler

Remo Freuler ist der Einzige bei Bologna, welcher vom Schweizertrio noch übrig blieb. Der 33-Jährige gehört auch in seiner dritten Saison in Bologna zu den Stammspielern. Am Freitag und Montag wird Freuler mit ziemlicher Sicherheit im zentralen Mittelfeld neben Granit Xhaka agieren.

Bologna&#039;s Remo Freuler celebrates after scoring the 1-1 goal for his team, during the Italian Serie A soccer match between Bologna FC 1909 and Juventus FC at Renato Dall&#039;Ara Stadium, in Bolo ...
Remo Freuler jubelt weiterhin im Trikot von Bologna.Bild: keystone

Johan Manzambi

Im diesjährigen Frühling ging der Stern von Johan Manzambi auf und der Mittelfeldspieler startete beim SC Freiburg durch. Im Juni wurde der 19-Jährige mit dem ersten Aufgebot für die Nati belohnt und begeisterte beim Spiel gegen die USA mit einem Tor und einer Vorlage.

In der neuen Saison erhofft man sich in Freiburg viel vom Youngster und aktuell ist Manzambi Stammspieler bei den Breisgauern. Die Chancen für ein erstes Pflichtspiel für die Schweiz im September sind intakt.

Das erste Tor von Johan Manzambi im Trikot der Schweizer Nationalmannschaft.Video: SRF

Ruben Vargas

Nach seiner Oberschenkelverletzung ist Ruben Vargas zurück, und wie. In seinem zweiten Einsatz in der neuen Saison bereitete Vargas beide Tore beim Sieg gegen Girona vor und dies auf der eher ungewohnten Position im offensiven Mittelfeld. Kann der 27-Jährige auch in der Nati überzeugen?

Ruben Vargas beim Zusammenzug der Schweizer Fussball Nationalmannschaft in Basel, am Montag, 1. September 2025. (KEYSTONE/Georgios Kefalas)
Ruben Vargas ist nach seiner Verletzung zurück.Bild: keystone

Denis Zakaria

Denis Zakaria ist aus der Startformation von Monaco nicht wegzudenken und ist weiterhin Kapitän der Monegassen. Aufgrund der grossen Konkurrenz im Mittelfeld ist aber unklar, wie viel Spielzeit Zakaria in den kommenden Natispielen erhalten wird.

CALCIO - Ligue1 - LOSC Lille vs AS Monaco Denis Zakaria AS Monaco, 6 moves the ball during LOSC Lille vs AS Monaco, French football Ligue 1 match in Lille, France, August 24 2025 Lille France PUBLICAT ...
Denis Zakaria trägt seit der letzten Saison bei Monaco die Kapitänsbinde.Bild: www.imago-images.de
