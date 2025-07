Teichmann muss in Wimbledon ihre Zelte bereits wieder abbrechen. Bild: keystone

Auch Teichmann scheitert in Runde 1 +++ Sinner siegt ohne Mühe

Teichmann scheitert in der 1. Runde

Mit Jil Teichmann scheitert eine weitere Schweizerin in der 1. Runde des Grand-Slam-Turniers in Wimbledon. Die Linkshänderin unterliegt der Italienerin Lucia Bronzetti 4:6, 5:7.

Im Duell zweier Spielerinnen, die auf dem Rasen in Wimbledon noch nie eine Partie gewonnen hatten, war Bronzetti (WTA 63) die etwas konstantere Spielerin als die genau 30 Positionen schlechter klassierte Teichmann.

Sinner ohne Mühe

Die Weltnummer 1 Jannik Sinner steht ohne Mühe in der 2. Runde von Wimbledon. Er bezwingt seinen italienischen Landsmann Luca Nardi (ATP 95) in drei Sätzen mit 6:4, 6:3 und 6:0. Nach seiner suboptimalen Vorbereitung mit nur zwei Spielen auf Rasen, brauchte Sinner etwas Anlaufzeit, doch einmal warmgelaufen, liess er Nardi keine Chance. In der 2. Runde trifft der Italiener auf den Australier Aleksandar Vukic.

Pegula scheitert früh

Am vergangenen Samstag sicherte sich Jessica Pegula mit einem überzeugenden Finalsieg gegen Iga Swiatek den Turniersieg in Bad Homburg. Auf die geglückte Rasen-Hauptprobe folgte in Wimbledon jedoch die Ernüchterung. Die an Nummer 3 gesetzte Amerikanerin verlor gegen die Italienerin Elisabetta Cocciaretto (WTA 116) 2:6, 3:6.

Damit war das Grand-Slam-Turnier für die letztjährige US-Open-Finalistin nach gut einer Stunde bereits wieder zu Ende. Cocciaretto dagegen revanchierte sich für die Niederlage im einzigen vorherigen Aufeinandertreffen der beiden Spielerinnen: 2023 in der 3. Runde von Wimbledon hatte sich Pegula noch in zwei Sätzen durchgesetzt. (abu/sda)