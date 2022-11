Darf gleich doppelt jubeln: Novak Djokovic Bild: keystone

Einreisesperre aufgehoben: Novak Djokovic spielt am Australian Open

Novak Djokovic wird am kommenden Australian Open in Melbourne aufschlagen. Der 21-fache Grand-Slam-Turniersieger bestätige im Rahmen der ATP-Finals in Turin, dass er von der australischen Regierung ein Visum erhalten hat.

Der nicht gegen das Coronavirus geimpfte Djokovic hatte Australien im Januar 2022 nach einem Rechtsstreit noch vor Beginn des ersten Grand-Slam-Turniers der Saison wieder verlassen müssen. Dazu war er mit einem dreijährigen Einreiseverbot für das Land belegt worden.

Die Zusammenfassung der Geschehnisse vom Januar: 155 Der Return passt – Australien schlägt Djokovic in einem 5-Satz-Krimi von Sandro Zappella

Nun hat sich Einwanderungsminister Andrew Giles dazu entschlossen, diese aufzuheben und Djokovic wieder ein Visum auszustellen. Der 35-Jährige darf damit im Januar also Jagd auf seinen 22. Grand-Slam-Titel und damit die Rekordmarke von Rafael Nadal machen. Dieser hatte im laufenden Jahr sowohl am Australian Open als auch am French Open triumphiert, während Djokovic nur in Wimbledon gewann. Neben dem Grand Slam in Melbourne musste der Serbe wegen seines Impfstatus auch auf das US Open verzichten.

Derzeit weilt Djokovic in Italien, wo er nach zwei Siegen aus den ersten beiden Spielen vorzeitig in die Halbfinals eingezogen ist. (nih/sda/afp)