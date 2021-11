Mario, Meg, Djokovic-Desaster – das waren die 13 witzigsten Sport-Halloween-Outfits

Am Sonntag war es wieder so weit – auch in der Sportwelt wurde wie jedes Jahr Halloween gefeiert. Vor allem in Nordamerika zeigten sich einige Sportlerinnen und Sportler äusserst kreativ, zudem wurden einige von ihnen selbst von ihren Fans kopiert. Besonders witzig waren aus unserer Sicht dabei diese 13 Verkleidungen.

Sensemann Myles Garrett mit allen Quarterbacks, die er gesackt hat, auf seinem Cape

Vor NHL-Star Tarasenko hat wohl nur Bowser Angst

Das Lugano-Quartett Herburger-Schlegel-Haussener-Thürkauf liess sich von Cool Runnings inspirieren

Buffalo-Quarterback Josh Allen kopiert Golf-Crack Phil Mickelson

Bild: keystone

French-Open-Finalistin Pawljutschenkowa erscheint verkleidet an der Pressekonferenz

Ein kleiner Hockey-Fan eifert seinem Idol nach

Bild: keystone

Und er hier einer Kolumbien-Legende ...

Bild: EPA

Ein Bild, das mit all dem Blut definitiv ein gutes Halloween-Outfit hergibt

Napoli hat extra ein Halloween-Trikot designt ...

... spielte an Halloween aber in Weiss

Bild: keystone

Das schockierte Aaron-Rodgers-Gesicht hat dieser Mann hier richtig gut drauf

Vor diesem Kostüm werden vor allem Rad-Profis Albträume haben

Ein Grusel-Moment für alle Djokovic-Fans

Bild: keystone

Habt ihr noch weitere lustige Halloween-Outfits aus der Sportwelt gesehen? Postet sie in die Kommentare!

(dab)