Wunschkandidatwird nicht Nachfolger des entlassenen Luciano Spalletti als. Der 73-Jährige, zuletzt bei der AS Roma tätig, erteilte dem nationalen Verband eine Absage. Das Angebot sei eine grosse Ehre, er habe sich aber nach einigem Nachdenken anders entschieden, so Ranieri.Nun wird der Namegehandelt. Der ehemalige Meistertrainer der AC Milan arbeitet aktuell bei Al-Nassr FC in Saudi-Arabien, dem Klub von Cristiano Ronaldo. Spalletti wurde am Sonntag entlassen, nachdem Italien am Freitag zum Auftakt der WM-Qualifikation in Norwegen 0:3 verloren hatte. Der Squadra Azzurra droht, zum dritten Mal in Folge die WM-Endrunde zu verpassen. (riz/sda/dpa)