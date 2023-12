Für 39 Millionen Euro wechselteim Sommer 2020 zu Manchester United. In dreieinhalb Jahren bei den «Red Devils» wusste der Niederländer aber kaum zu überzeugen und kam bereits in der letzten Saison nur noch zu wenigen Einsätzen. In der laufenden Kampagne kommt der 26-jährige Mittelfeldspieler auf insgesamt 21 Einsatzminuten in zwei Spielen. Van de Beeks Zeit in der Premier League neigt sich aber dem Ende zu. Wie Transfer-Insider Fabrizio Romano berichtet, sei der 19-fache Nationalspieler bereits in, um den Medizincheck zu absolvieren. Die Eintracht hat sich mit Manchester United vorerst auf eine Leihe geeinigt, besitze aber eine Kaufoption in Höhe von elf Millionen Euro, zu denen Bonuszahlungen in Höhe von vier Millionen Euro dazukommen könnten. (nih)Position: Zentrales MittelfeldAlter: 26 JahreMarktwert: 10 Mio. EuroBilanz 2023/24: 2 Spiele