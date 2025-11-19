Gruppenfoto vor den mitgereisten Fans: Die Schweiz ist für die WM 2026 qualifiziert. Bild: keystone

«Doktor Eisenhart» ist der Beste, Xhaka schwächelt – wie bewertest du die Nati-Spieler?

Mit einem glanzlosen Auftritt im Kosovo löste die Schweiz das WM-Ticket für nächsten Sommer. Am besten war dabei noch Innenverteidiger Nico Elvedi, der von den kosovarischen Fans ausgebuhte Granit Xhaka kam nicht an seine gewohnten Leistungen heran.

françois schmid-bechtel / ch media

Obwohl die Nati in Pristina ihr schlechtestes Spiel in dieser Qualifikation abliefert, reicht es problemlos für das WM-Ticket. Beim 1:1-Unentschieden in Kosovo bleibt die Schweizer Nati auch im sechsten Spiel der WM-Quali ungeschlagen und beendet das ganze Jahr 2025 ohne Niederlage.

Wirklich glänzen konnte in der Partie keiner der Nati-Stars, am Ende zählt aber vor allem die erreichte WM-Qualifikation. Deshalb überrascht es auch nicht, dass die Schweizer sich trotz der eher bescheidenen Einzelleistungen überglücklich zeigten. Hier siehst du die Bewertungen der einzelnen Spieler. Weiter unten kannst du Granit Xhaka und Co. selbst Noten verteilen.

Unsere Noten

1 / 14 Die Noten der Nati beim 1:1 im Kosovo (18.11.25) Gregor Kobel, Goalie – Note 4: Er hat lange fast nichts zu tun. Den sehenswerten Treffer von Muslija kann man ihm nicht anlasten. quelle: keystone / visar kryeziu

