Sport
User Unser

Schweiz gegen Kosovo – welche Noten gibst du den Nati-Stars beim 1:1?

epa12534618 Switzerland&#039;s players celebrate the qualification for the FIFA World Cup 26, after the FIFA 2026 World Cup Group B qualifying soccer match between Kosovo and Switzerland, at the stadi ...
Gruppenfoto vor den mitgereisten Fans: Die Schweiz ist für die WM 2026 qualifiziert.Bild: keystone
User Unser

«Doktor Eisenhart» ist der Beste, Xhaka schwächelt – wie bewertest du die Nati-Spieler?

Mit einem glanzlosen Auftritt im Kosovo löste die Schweiz das WM-Ticket für nächsten Sommer. Am besten war dabei noch Innenverteidiger Nico Elvedi, der von den kosovarischen Fans ausgebuhte Granit Xhaka kam nicht an seine gewohnten Leistungen heran.
19.11.2025, 07:0519.11.2025, 08:02
françois schmid-bechtel / ch media

Obwohl die Nati in Pristina ihr schlechtestes Spiel in dieser Qualifikation abliefert, reicht es problemlos für das WM-Ticket. Beim 1:1-Unentschieden in Kosovo bleibt die Schweizer Nati auch im sechsten Spiel der WM-Quali ungeschlagen und beendet das ganze Jahr 2025 ohne Niederlage.

Wirklich glänzen konnte in der Partie keiner der Nati-Stars, am Ende zählt aber vor allem die erreichte WM-Qualifikation. Deshalb überrascht es auch nicht, dass die Schweizer sich trotz der eher bescheidenen Einzelleistungen überglücklich zeigten. Hier siehst du die Bewertungen der einzelnen Spieler. Weiter unten kannst du Granit Xhaka und Co. selbst Noten verteilen.

Hier geht's zum Spielbericht:

Die Schweiz ist an der WM 2026 dabei! Zum Abschluss reicht ein 1:1 im Kosovo
Inhaltsverzeichnis
Unsere NotenDeine Noten

Unsere Noten

1 / 14
Die Noten der Nati beim 1:1 im Kosovo (18.11.25)

Gregor Kobel, Goalie – Note 4: Er hat lange fast nichts zu tun. Den sehenswerten Treffer von Muslija kann man ihm nicht anlasten.
quelle: keystone / visar kryeziu
Unser Kommentar:

Kommentar
Einst ein Wunder, längst Routine – Eingespieltheit bringt die Nati wieder an die WM

Die Stimmen:

«Heute kein Wasser»: Nati-Stars sind in Feierlaune und verraten ihre WM-Wunschgegner

Deine Noten

Ergebnisse

Schottland schnappt Dänen in 93. Minute WM-Ticket weg – Österreich erzittert WM-Teilnahme
Mehr Sport:
Themen
Diese Nationen sind für die WM 2026 qualifiziert
1 / 44
Diese Nationen sind für die WM 2026 qualifiziert

Curaçao: Erste WM-Teilnahme
quelle: www.imago-images.de / imago images
Irland qualifiziert sich in allerletzter Minute für die WM – die Fans rasten aus
Video: extern
