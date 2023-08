🚨 Harry Kane has reached an agreement to join Bayern Munich from Tottenham Hotspur. Personal terms in place for 30yo to sign a 4yr contract. England captain awaiting green light from #THFC to travel for medical + complete transfer @TheAthleticFC #FCBayern https://t.co/LPAkVUiF9E — David Ornstein (@David_Ornstein) August 10, 2023

Will er, oder will er nicht? Nachdem sichundnach wochenlangem Hin und Her endlich über die Ablösemodalitäten füreinig wurden, zögerte der Starstürmer plötzlich selbst. Will er tatsächlich nach München? Oder gibt er den «Spurs» unter dem neuen Trainer Ange Postecoglou doch noch eine Chance?Doch nun scheint die Entscheidung gefallen zu sein. Wie David Ornstein vonberichtet, will Kane zu den Bayern. Der Engländer sei einverstanden mit dem vorgeschlagenen Vierjahresvertrag der Münchner. Der Stürmer warte nun auf das grüne Licht von Tottenham, um zum Medizincheck nach Deutschland zu reisen. Die «Bild» hingegen berichtet, diese Erlaubnis sei schon vorhanden, es gehe aktuell nur noch darum, einige finanzielle Fragen zu klären. Eine offizielle Bestätigung des Wechsels steht allerdings noch immer aus. (abu)🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Position: MittelstürmerAlter: 30 JahreMarktwert: 90 Mio. EuroBilanz 2022/23: 49 Spiele, 32 ToreQuellen: The Athletic