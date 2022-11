Du willst mitschauen? Hier der Spielplan der Unihockey-WM 2022 in der Schweiz

Am Samstag, 5. November, startet in der Swiss Life Arena in Zürich die 14. Unihockey-Weltmeisterschaft. In insgesamt 48 Spielen wird aus 16 Nationen der Weltmeister ausgespielt. Zu den Favoriten gehört auch die Schweizer Nati. Du willst kein Spiel verpassen? Hier der komplette Spielplan der Unihockey-WM 2022:

Die Spiele der Schweizer Unihockey-Nati

Die Schweizer Unihockey-Nationalmannschaft der Männer gehört an der Heim-WM zu den Favoriten. Bild: keystone

Die Schweiz befindet sich gemeinsam mit Norwegen, Finnland und der Slowakei in der Favoriten-Gruppe A. Aus dieser Gruppe können sich tatsächlich alle vier Teams für die Viertelfinals qualifizieren. Die beiden Erstplatzierten direkt, die beiden unteren Nationen über die Zwischenrunde. Mehr zum Modus findest du unten.

5. November 2022:

17:00 Uhr: Schweiz – Norwegen (Swiss Life Arena, Zürich)

14:00 Uhr: Finnland – Schweiz (Zürich)

20:00 Uhr: Slowakei – Schweiz (Axa-Arena, Winterthur)

>>> Die Resultate der Unihockey-WM gibt es hier

Die Gruppenphase der Unihockey-WM

Etwa die Hälfte der 48 Spielen findet im neuen Hockey-Tempel in Zürich statt, der Swiss Life Arena. Bild: keystone

Gruppe A

5. November 2022:

15:00 Uhr: Finnland – Slowakei (Winterthur)

17:00 Uhr: Schweiz – Norwegen (Zürich)

14:00 Uhr: Finnland – Schweiz (Zürich)

17:00 Uhr: Slowakei – Norwegen (Zürich)

18:00 Uhr: Norwegen – Finnland (Zürich)

20:00 Uhr: Slowakei – Schweiz (Winterthur)

Gruppe B

5. November 2022:

12:00 Uhr: Deutschland – Schweden (Winterthur)

13:30 Uhr: Tschechien – Lettland (Zürich)

12:00 Uhr: Schweden – Lettland (Winterthur)

15:00 Uhr: Deutschland – Tschechien (Winterthur)

18:00 Uhr: Schweden – Tschechien (Winterthur)

19:00 Uhr: Lettland – Deutschland (Zürich)

Gruppe C

5. November 2022:

18:00 Uhr: Singapur – Estland (Winterthur)

20:00 Uhr: Thailand – Kanada (Zürich)

10:00 Uhr: Singapur – Thailand (Winterthur)

13:00 Uhr: Estland – Kanada (Winterthur)

10:00 Uhr: Estland – Thailand (Zürich)

13:00 Uhr: Kanada – Singapur (Zürich)

Gruppe D

6. November 2022:

18:00 Uhr: Australien – Dänemark (Winterthur)

20:00 Uhr: Philippinen – Polen (Zürich)

10:00 Uhr: Dänemark – Polen (Zürich)

13:00 Uhr: Australien – Philippinen (Zürich)

10:00 Uhr: Dänemark – Philippinen (Winterthur)

13:00 Uhr: Polen – Australien (Winterthur)

Die Play-offs der Unihockey-WM

Die Play-offs sind für die Schweizer Nati ein Muss. Bild: keystone

Das Qualifikationsverfahren läuft im Unihockey etwas anders, als man es sich vom Fussball und vom Eishockey her gewohnt ist. Die beiden Gruppenersten aus Gruppe A und B qualifizieren sich direkt für die Viertelfinals. Die Gruppendritten und -vierten aus Gruppe A und B spielen in einer Zwischenrunde mit den Erst- und Zweitplatzierten aus Gruppe C und D um eine Qualifikation ins Viertelfinale. Danach folgt das Turnier dem herkömmlichen Play-off-System.

Zwischenrunde

9. November 2022:

10:00 Uhr: 3. Gruppe A – 2. Gruppe D (Zürich)

13:00 Uhr: 3. Gruppe B – 2. Gruppe C (Zürich)

16:00 Uhr: 4. Gruppe A – 1. Gruppe D (Winterthur)

19:00 Uhr: 4. Gruppe B – 1. Gruppe C (Winterthur)



Viertelfinale

10. November 2022:

18:00 Uhr: Viertelfinale 1 (Zürich)

18:00 Uhr: Viertelfinale 2 (Winterthur)



15:00 Uhr: Viertelfinale 3 (Zürich)

18:00 Uhr: Viertelfinale 4 (Zürich)



Halbfinale

12. November 2022:

14:00 Uhr: Halbfinale 1 (Zürich)

17:30 Uhr: Halbfinale 2 (Zürich)



Finale

13. November 2022:

12:00 Uhr: Spiel um Platz 3 (Zürich)

15:45 Uhr: Finale (Zürich)



Platzierungsspiele

Die jeweils fünf besten Teams der WM qualifizieren sich automatisch für das nächste Turnier. Deshalb finden sogenannte Platzierungsspiele statt. Zum Schluss des Turniers belegt jede Nation einen der Plätze 1 bis 16. Diese Spiele finden vom 10. bis 13. November statt.