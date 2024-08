US-Open: Die Resultate vom 3. Spieltag

Die besten Bilder des US Open 2024 1 / 16 Die besten Bilder des US Open 2024 Naomi Osakas Outfit sorgt in den sozialen Medien für Begeisterungsstürme. quelle: keystone / seth wenig

Evans siegt in Rekordspiel +++ Zverev mühelos

Mehr «Sport»

Evans besiegt Chatschanow in Rekordspiel

Der Brite Dan Evans (ATP 184) besiegte den Russen Karen Chatschanow (ATP 22) im längsten Spiel der US-Open-Geschichte. 5 Stunden und 35 Minuten brauchte er, bis er sich mit 6:7 (6:8), 7:6 (7:2), 7:6 (7:4), 4:6, 6:4 durchgesetzt hatte. Das sind neun Minuten länger als der von Stefan Edberg gegen Michael Chang gewonnene Halbfinal von 1992. Im fünften Satz hatte Evans, der bei Stan Wawrinkas US-Open-Sieg 2016 in der 3. Runde einen Matchball vergab, bereits 0:4 im Hintertreffen gelegen.

Zverev souverän

Anders als im Startspiel leistete sich der Deutsche Alexander Zverev in der zweiten Runde keinen Satzverlust. Der Weltranglisten-Vierte bezwang den französischen Aussenseiter Alexandre Muller in knapp zweieinhalb Stunden 6:4, 7:6 (7:5), 6:1. Nächster Gegner von Zverev ist der Argentinier Tomas Martin Etcheverry (ATP 33), der seinen Landsmann Francisco Cerundolo in fünf Sätzen niederrang. (sda/cpf)

Die wichtigsten Spiele

Frauen

Männer