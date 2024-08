Hatte grosse Mühe, steht aber in der 2. Runde des US Open: Iga Swiatek. Bild: keystone

Sinner nach Fehlstart dominant + Swiatek mit Mühe + Tsitsipas und Auger-Aliassime out

Sinner nach katastrophalem Start souverän

Gespannt wartete die Tenniswelt, wie Jannik Sinner auf die Bekanntgabe seiner positiven Dopingtests im März und den nun erfolgten Freispruch reagieren würde. Zunächst katastrophal: Die Weltnummer 1 verlor gegen den eigentlich in einer ganz anderen Liga spielenden Amerikaner Mackenzie McDonald (ATP 140) sieben der ersten neun Games und lag Satz und Break im Rückstand. Dann aber drehte der 23-jährige Südtiroler auf und geriet beim 2:6, 6:2, 6:1, 6:2 nie mehr auch nur ansatzweise in Gefahr. In der 2. Runde wartet mit Alex Michelsen (ATP 49) ein anderer amerikanischer Youngster.

Swiatek trotz 41 leichten Fehlern weiter

Die Weltnummer 1 Iga Swiatek machte bei ihrem Start ins US Open keinen überzeugenden Eindruck. Die Polin leistete sich gegen Kamilla Rachimowa (WTA 104), die eigentlich in der letzten Runde der Qualifikation verloren hatte, nicht weniger als 41 unerzwungene Fehler. So brauchte sie fast zwei Stunden, um sich 6:4, 7:6 (8:6) durchzusetzen. Im Tiebreak des zweiten Satzes wehrte Swiatek drei Satzbälle in Folge ab. Sie hat bei 23 Grand-Slam-Turnieren nur einmal in der 1. Runde verloren – 2019 in Wimbledon gegen die Schweizerin Viktorija Golubic.

Tsitsipas überraschend ausgeschieden

Stefanos Tsitsipas (ATP 11) kommt auf Hartplatz nicht in Fahrt. Seit den Olympischen Spielen, wo er auf Sand im Viertelfinal am späteren Sieger Novak Djokovic gescheitert war, gewann er nur eines von vier Partien. Die dritte Niederlage auf der harten Unterlage erlitt der Grieche in der 1. Runde des US Open gegen den Australier Thanasi Kokkinakis.

Die Niederlage im Tiebreak des ersten Satzes konnte Tsitsipas noch ausgleichen, doch verlor er in der Folge die Durchgänge drei und vier. Nach 3:55 Stunden lautete das Ergebnis aus Sicht des 26-Jährigen 6:7 (5:7), 6:4, 3:6, 5:7.

Auger-Aliassime bereits raus

Felix Auger-Aliassime (ATP 19) ist am US Open überraschend früh ausgeschieden. Der 24-jährige Kanadier unterlag in der 1. Runde dem Tschechen Jakub Mensik (ATP 65) in gut zwei Stunden 2:6, 4:6, 2:6. Damit verpasst Auger-Aliassime – 2021 noch im Halbfinal beim jeweils letzten Grand Slam des Jahre – wie schon im letzten Jahr einen Sieg in Flushing Meadows. Der 18-jährige Mensik trifft in der nächsten Runde auf Tristan Schoolkate (ATP 193), der dank einer Wild Card im Hauptfeld steht. Der Australier setzte sich in fünf Sätzen gegen Taro Daniel (ATP 88) aus Japan durch.

