Denzel Clarke sorgt in der MLB aktuell für Highlights. Bild: www.imago-images.de

Diese drei Catches willst du nicht verpassen: Ein Rookie verzaubert gerade die MLB

Denzel Clarke absolvierte erst am 23. Mai 2025 sein erstes Spiel in der Major League Baseball. Dem 25-jährigen Rookie, welcher bereits zweimal gedraftet wurde, sind in der kurzen Zeit gleich drei atemberaubende Catches gelungen.

Mehr «Sport»

Stell dir vor, du wurdest vor sieben Jahren als 1070. Spieler im MLB-Draft ausgewählt, hast dann aber keinen Vertrag erhalten. Drei Jahre später wurdest du erneut gedraftet, musstest bis zu deinem ersten Spiel aber noch einmal vier Jahre warten und haust dann in der besten Baseballliga der Welt dreimal hintereinander den «Catch der Woche» raus.

So gestaltet sich gerade das Leben von Denzel Clarke. In 16 Spielen, in welchen er eingesetzt wurde, lieferte der Kanadier bereits drei unglaubliche Catches und jeder Fang wurde noch besser als der zuvor.

Der Centerfielder der Oakland Athletics verhinderte zunächst einen Homerun der Toronto Blue Jays, indem er auf die Absperrung stieg und den Ball gerade noch fangen konnte. Seine Teamkollegen kamen aus dem Staunen nicht mehr heraus.

Nur eine Woche später lieferte Clarke das nächste Highlight und fing den Ball, obwohl er mit Volltempo in die Bande krachte. Nach bangen Momenten, ob beim 25-Jährigen alles in Ordnung ist, folgte das grosse Aufatmen, als er sich leicht benommen wieder aufrichtete und den Ball in seinen Händen hielt.

Und weil aller guten Dinge drei sind, machte es Clarke drei Tage später noch spektakulärer. Im Retourlaufen sprang Clarke hoch, flog fast über die Absperrung, fing den Ball hinter dieser und verhinderte so den Homerun für die Los Angeles Angels. Für die Kommentatoren war klar: Sie haben gerade den «Catch of the Year» gesehen. «Ich habe viele der besten Catches gesehen, die du je in deinem Leben sehen wirst. Wenn du in deiner Liste keinen Platz für diesen Catch hast, sehen wir uns zwei verschiedene Sportarten an», schwärmte Kommentator Dallas Braden.

Clarke selbst sagt zu seinen spektakulären Catches: «Meine Priorität ist es, rauszugehen und den Ball mit allen Mitteln zu fangen. Ich merke erst, wie verrückt manche dieser Catches sind, wenn ich mir das Video ansehe.»

Die Oakland Athletics spielen bisher dennoch eine enttäuschende Saison. Nur 26 seiner 69 Spiele gewann das Team, das bald nach Las Vegas ziehen will. In ihrer Division liegen die Athletics auf dem letzten Platz. (riz)