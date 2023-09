Medwedew Sieger im Abnützungskampf gegen Rublew – Sabalenka weiter souverän

Andrej Rublew verpasst am US Open auch im neunten Anlauf, sich an einem Grand-Slam-Turnier für den Halbfinal zu qualifizieren. Er verliert das Duell gegen seinen Freund Daniil Medwedew in drei Sätzen.

So verliefen die Matches vom Mittwoch:

Medwedew trotzt der Hitze

Daniil Medwedew steht am US Open zum vierten Mal in den letzten fünf Jahren in den Halbfinals. Die Weltnummer 3 aus Russland setzte sich im Duell mit seinem Landsmann und Freund Andrej Rublew (ATP ) bei grosser Hitze und hoher Luftfeuchtigkeit 6:4, 6:3, 6:4 durch. Rublew, seit Kindesbeinen mit Medwedew befreundet und Götti von dessen Tochter, ging damit auch in seinem neunten Viertelfinal an einem Grand-Slam-Turnier als Verlierer vom Platz.

Medwedew behielt gegen seinen Landsmann die Überhand. Bild: keystone

Medwedew, der sich 2021 den Turniersieg in New York geholt hatte, steht wohl vor einer grossen Herausforderung. Sollte Vorjahressieger Carlos Alcaraz seiner Favoritenrolle im Viertelfinal gegen den deutschen Olympiasieger Alexander Zverev gerecht werden, käme es am Freitag in der Runde der letzten vier zur Neuauflage des diesjährigen Wimbledon-Halbfinals zwischen dem topgesetzten Spanier und Medwedew.

Sabalenka weiter souverän

Im Turnier der Frauen zog Aryna Sabalenka ohne Satzverlust in die Halbfinals ein. Die 25-Jährige aus Belarus, die nach dem Turnier die Weltrangliste erstmals anführen wird, gewann gegen die 20-jährige Chinesin Zheng Qinwen in 74 Minuten 6:1, 6:4.

Aryna Sabalenka zieht ohne Satzverlust in die Halbfinals ein. Bild: keystone

Damit steht die Australien-Open-Siegerin auch im vierten Grand-Slam-Turnier dieses Jahres in der Runde der letzten vier. Im Kampf um den Finaleinzug bekommt es Sabalenka am Donnerstag entweder mit der tschechischen Wimbledon-Siegerin Marketa Vondrousova und der Einheimischen Madison Keys zu tun.

Bezwingerin von Bencic out

Im anderen Halbfinal in New York fordert die French-Open-Finalistin Karolina Muchova die Amerikanerin Coco Gauff heraus. Die Tschechin liess in den Viertelfinals der Rumänin Sorana Cirstea, der Bezwingerin von Belinda Bencic, beim 6:0, 6:3-Sieg keine Chance.

Muchova liess Cirstea aus Rumänien keine Chance. Bild: keystone

Muchova steht beim Grand-Slam-Turnier in New York erstmals unter den besten vier. Mit Coco Gauff trifft die 27-Jährige auf den Publikumsliebling. Die 19-Jährige aus Atlanta ist der erste amerikanische Teenager seit Serena Williams im Jahr 2001, die es in die Halbfinals geschafft hat.

Überraschungsmann Shelton nun gegen Djokovic

Ben Shelton, die Nummer 47 der Welt, steht erstmals in den Halbfinals eines Grand-Slam-Turniers. Der Amerikaner besiegte seinen Landsmann Frances Tiafoe 6:2, 3:6, 7:6 (9:7), 6:2 und trifft nun auf Novak Djokovic.

Ben Shelton kühlt sich beim Seitenwechsel ab – es war heiss und feucht in New York. Bild: keystone

Shelton ist 20 Jahre alt und spielt seine erste volle Saison auf der ATP-Tour. Im Januar hatte er die Viertelfinals bei den Australian Open erreicht. (sda)