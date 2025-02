Auswärts in Barcelona kopiert Real-Star Ronaldo nach einem Treffer den legendären Jubel von Lionel Messi. Bild: AFP

User Unser

Meine 4,0 Lieblingsmomente von Cristiano Ronaldo, der heute 40 wird – und deiner?

Cristiano Ronaldo ist ein Ausnahmesportler, der niemanden unberührt lässt. Selbst an seinem 40. Geburtstag beeindruckt der asketische Fussballprofi mit bemerkenswerter Fitness. Seine Tore – das grosse Ziel sind 1000 – erzielt er inzwischen in Saudi-Arabien. Doch CR7 verkörpert weit mehr als nur Treffer: Er entfacht Emotionen wie kaum ein anderer Athlet.

Ralf Meile Folge mir

Mehr «Sport»

Das Mikrofon fliegt

An der EM 2016 wird Ronaldo vor dem entscheidenden letzten Gruppenspiel gegen Ungarn beim Spaziergang gestört. Ein Reporter fragt ihn, ob er für die Partie bereit sei. Die legendäre Reaktion von CR7: Er schnappt sich das Mikrofon und wirft es im hohen Bogen in einen Teich. Nach zwei torlosen Spielen inklusive einem verschossenen Penalty versenkt Ronaldo damit doch noch etwas. Und mit Wut im Bauch trifft er dann gegen Ungarn gleich doppelt – mit dem Ball und nicht mit dem Mikrofon.

Ronaldo als Trainer



1 / 38 Erst Tränen des Schmerzes, dann solche der Freude: So verlief Cristiano Ronaldos EM-Final Oh, wie bitter ist das! Cristiano Ronaldo kann im EM-Final keine Rolle spielen. Er muss schon früh verletzt ausgewechselt werden. quelle: ap/ap / thibault camus

Am gleichen Turnier lernt die Welt etwas später eine andere Version des Superstars kennen. Im EM-Final gegen Frankreich verletzt sich Cristiano Ronaldo früh, unter Tränen muss er ausgewechselt werden. Nun ist er an der Seitenlinie voll bei der Sache, manchmal macht es den Anschein, als wäre nicht Fernando Santos der Trainer, sondern Cristiano Ronaldo. Dank Éders Tor in der Verlängerung wird Portugal Europameister.

Agua statt Cola

An der EM 2021 sorgt Ronaldo für das «Coci-Fläschli-Gate». An einer Medienkonferenz stellt er Flaschen des UEFA-Sponsors Coca-Cola auf die Seite und kommentiert dies mit «Agua!» Will heissen: Trinkt Wasser, nicht den vielen Zucker. Der 36-jährige Modellathlet wird zum Vorreiter, nach ihm räumt Paul Pogba, gläubiger Muslim, eine Flasche (alkoholfreies) Heineken-Bier weg. Die UEFA macht den Teams klar, woher das viele Geld kommt und droht mit Bussen.

Das Markenzeichen

Wenn wir die vielen Tore schon längst vergessen haben, werden wir uns immer noch an Cristiano Ronaldos Torjubel erinnern. Er springt hoch, dreht sich in der Luft und landet mit ausgestreckten Armen, während er laut «Siuuu!» ruft.

Welches war Cristiano Ronaldos schönstes Tor? Ich werfe mal diese drei in den Ring:

Der Kopfball aus dem 2. Stock: Ronaldo mit Juventus gegen Sampdoria. Video: SRF

Ein perfekter Fallrückzieher: Ronaldo mit Real Madrid gegen Juventus. Video: SRF

Der Cowboy trifft in den Winkel: Ronaldo mit Portugal gegen Spanien. Video: SRF

Wenn du nicht einverstanden ist: Hier ist eine Zusammenstellung mit den schönsten von bisher 923 Treffern in Cristiano Ronaldos Karriere:

Und jetzt du

Welches ist deine liebste Erinnerung an Cristiano Ronaldo? Welches Tor ist für dich das schönste? Teile sie mit uns Fussballfans in den Kommentaren!