klar-2°
DE | FR
burger
Sport
Fussball

WM 2026: Schottland jubelt in 93. Minute – Österreich zittert

Scotland&#039;s Kenny McLean, center, celebrates with teammates after scoring their fourth goal in the 2026 World Cup European Qualifying soccer match between Scotland and Denmark at Hampden Park, Gla ...
Grenzenloser Jubel in Schottland: Die «Tartan Army» ist erstmals seit 1998 für eine WM qualifiziert.Bild: keystone

Schottland schnappt Dänen in 93. Minute WM-Ticket weg – Österreich erzittert WM-Teilnahme

Drama in der WM-Qualifikation! Schottland jubelt gegen Dänemark dank zwei Toren in der Nachspielzeit, Österreich zittert sich gegen Bosnien zum Unentschieden. Auch Spanien und Belgien sichern sich das direkte WM-Ticket.
18.11.2025, 22:5318.11.2025, 23:24
Inhaltsverzeichnis
Gruppe BGruppe CGruppe EGruppe HGruppe J

Gruppe B

Liveticker
Die Schweiz ist an der WM 2026 dabei! Zum Abschluss reicht ein 1:1 im Kosovo

Gruppe C

Schottland – Dänemark 3:2

Auf dramatischste Art und Weise hat Schottland Dänemark den Gruppensieg und damit das WM-Ticket weggeschnappt. Die Dänen müssen somit in die Playoffs.

Schon in der dritten Minute brachte Scott McTominay die Gastgeber mit einem traumhaften Fallrückzieher in Führung. Danach übernahmen aber die Dänen das Spieldiktat und kamen nach der Pause durch einen Penalty von Rasmus Höjlund in der 57. Minute zum verdienten Ausgleich. Wenig später flog Rasmus Kristensen mit Gelb-Rot vom Platz, was Dänemarks Momentum einen Dämpfer verpasste.

Das Traumtor von Scott McTominay.Video: SRF

In der 78. Minute ging Schottland durch Lawrence Shankland wieder in Führung, doch gelang dem Dänen Patrick Dorgu vier Minuten später wiederum der Ausgleich. Den Schotten schien die Zeit schon auszugehen, als Kieran Tierney den Hampden Park in Glasgow in der 93. Minute zum Beben brachte. Kenny McLean sorgte in der 99. Minute dann für die endgültige Entscheidung zugunsten der Schotten, die erstmals seit 1998 für eine WM qualifiziert sind.

Diese Schuhe «verändern dein Bewusstsein» – und Englands Fussballer schwören darauf

Gruppe E

Spanien – Türkei 2:2

Spanien verteidigte den Gruppensieg gegen die Türkei problemlos. Durch das 2:2-Unentschieden verpasste der Europameister aber, wie England ohne Punktverlust und Gegentor durch die WM-Qualifikation zu marschieren.

Spanien - Türkei 2:2 (1:1)
Sevilla. SR Zwayer (GER).
Tore: 4. Olmo 1:0. 42. Gul 1:1. 54. Özcan 1:2. 62. Oyarzabal 2:2.

Trump droht US-Städten immer noch mit WM-Entzug – Infantino gibt sich bedeckt

Gruppe H

Österreich – Bosnien und Herzegowina 1:1

Österreich genügte im Heimspiel gegen Bosnien-Herzegowina ein 1:1. Lange liefen die Gastgeber in Wien einem Rückstand hinterher. Haris Tabakovic, der auch den Schweizer Pass besitzt, brachte die Bosnier in der 12. Minute per Kopf in Führung. In der 43. Minute jubelten die Österreicher erstmals, doch wurde das Tor von Konrad Laimer nach VAR-Intervention wegen eines vorangegangenen Fouls von Laimer annulliert. In der 77. Minute klappte es dann doch noch mit dem Ausgleich: Torschütze war Michael Gregoritsch, der aktuell für Bröndby spielt. Dank dem Unentschieden hielten die Österreicher die Bosnier um zwei Punkte auf Distanz und sicherten sich zum achten Mal das WM-Ticket.

Austria&#039;s Michael Gregoritsch celebrates his side&#039;s equalizing goal during a group H World Cup qualifiying soccer match between Austria and Bosnia and Herzegovina in Vienna, Austria, Tuesday ...
Michael Gregoritsch rettete Österreich mit seinem Ausgleichstor.Bild: keystone

Gruppe J

Belgien – Liechtenstein 7:0

Belgien liess gegen Liechtenstein nichts mehr anbrennen und sicherte sich die WM-Qualifikation dank eines deutlichen Siegs. Nach dem 1:1-Unentschieden in Kasachstan vom Samstag kam Wales noch einmal heran, doch erfüllte das Team von Trainer Rudi Garcia die Pflichtaufgabe mit einem 7:0-Erfolg souverän.

Wales – Nordmazedonien 7:1

Wales, das sich beinahe ebenso deutlich gegen Nordmazedonien durchsetzte, muss daher trotz des Erfolgs zum Abschluss in die WM-Playoffs, wo es sich zum zweiten Mal in Folge für das grösste Turnier im Weltfussball qualifizieren könnte.

Jérôme Boateng räumt nach Tod von Ex-Freundin Kasia Lenhardt Fehler ein
Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Diese Nationen sind für die WM 2026 qualifiziert
1 / 36
Diese Nationen sind für die WM 2026 qualifiziert

Niederlande: 12. Teilnahme an einer Weltmeisterschaft
Letzte Teilnahme: 2022 (Viertelfinal)
Grösster WM-Erfolg: Final (1974, 1978, 2010)
quelle: keystone / koen van weel
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Irland qualifiziert sich in allerletzter Minute für die WM – die Fans rasten aus
Video: extern
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
Yakin «ohne Gedanken ans Horror-Szenario» – dafür mit neuerlicher Shaqiri-Erklärung
Es wirkt utopisch, dass ein anderes Szenario als die WM-Teilnahme eintreffen könnte. Denn die Schweizer präsentieren sich in Pristina fokussiert, konzentriert und souverän.
Sechs Gegentreffer müsste die Schweiz erhalten und dabei kein Tor erzielen. Dann würden die Kosovaren ihre erstmalige Teilnahme an einer WM feiern. Es wirkt utopisch, dass dieses Szenario eintreffen könnte. Zwar hat Gregor Kobel einmal mit Augsburg 1:8 in Wolfsburg verloren. Aber nun, am Dienstagabend? An ein Scheitern verschwendet im Schweizer Lager niemand einen Gedanken.
Zur Story