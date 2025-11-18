Grenzenloser Jubel in Schottland: Die «Tartan Army» ist erstmals seit 1998 für eine WM qualifiziert. Bild: keystone

Schottland schnappt Dänen in 93. Minute WM-Ticket weg – Österreich erzittert WM-Teilnahme

Drama in der WM-Qualifikation! Schottland jubelt gegen Dänemark dank zwei Toren in der Nachspielzeit, Österreich zittert sich gegen Bosnien zum Unentschieden. Auch Spanien und Belgien sichern sich das direkte WM-Ticket.

Gruppe B

Gruppe C

Schottland – Dänemark 3:2

Auf dramatischste Art und Weise hat Schottland Dänemark den Gruppensieg und damit das WM-Ticket weggeschnappt. Die Dänen müssen somit in die Playoffs.

Schon in der dritten Minute brachte Scott McTominay die Gastgeber mit einem traumhaften Fallrückzieher in Führung. Danach übernahmen aber die Dänen das Spieldiktat und kamen nach der Pause durch einen Penalty von Rasmus Höjlund in der 57. Minute zum verdienten Ausgleich. Wenig später flog Rasmus Kristensen mit Gelb-Rot vom Platz, was Dänemarks Momentum einen Dämpfer verpasste.

Das Traumtor von Scott McTominay. Video: SRF

In der 78. Minute ging Schottland durch Lawrence Shankland wieder in Führung, doch gelang dem Dänen Patrick Dorgu vier Minuten später wiederum der Ausgleich. Den Schotten schien die Zeit schon auszugehen, als Kieran Tierney den Hampden Park in Glasgow in der 93. Minute zum Beben brachte. Kenny McLean sorgte in der 99. Minute dann für die endgültige Entscheidung zugunsten der Schotten, die erstmals seit 1998 für eine WM qualifiziert sind.

Gruppe E

Spanien – Türkei 2:2

Spanien verteidigte den Gruppensieg gegen die Türkei problemlos. Durch das 2:2-Unentschieden verpasste der Europameister aber, wie England ohne Punktverlust und Gegentor durch die WM-Qualifikation zu marschieren.

Spanien - Türkei 2:2 (1:1)

Sevilla. SR Zwayer (GER).

Tore: 4. Olmo 1:0. 42. Gul 1:1. 54. Özcan 1:2. 62. Oyarzabal 2:2.

Gruppe H

Österreich – Bosnien und Herzegowina 1:1

Österreich genügte im Heimspiel gegen Bosnien-Herzegowina ein 1:1. Lange liefen die Gastgeber in Wien einem Rückstand hinterher. Haris Tabakovic, der auch den Schweizer Pass besitzt, brachte die Bosnier in der 12. Minute per Kopf in Führung. In der 43. Minute jubelten die Österreicher erstmals, doch wurde das Tor von Konrad Laimer nach VAR-Intervention wegen eines vorangegangenen Fouls von Laimer annulliert. In der 77. Minute klappte es dann doch noch mit dem Ausgleich: Torschütze war Michael Gregoritsch, der aktuell für Bröndby spielt. Dank dem Unentschieden hielten die Österreicher die Bosnier um zwei Punkte auf Distanz und sicherten sich zum achten Mal das WM-Ticket.

Michael Gregoritsch rettete Österreich mit seinem Ausgleichstor. Bild: keystone

Gruppe J

Belgien – Liechtenstein 7:0

Belgien liess gegen Liechtenstein nichts mehr anbrennen und sicherte sich die WM-Qualifikation dank eines deutlichen Siegs. Nach dem 1:1-Unentschieden in Kasachstan vom Samstag kam Wales noch einmal heran, doch erfüllte das Team von Trainer Rudi Garcia die Pflichtaufgabe mit einem 7:0-Erfolg souverän.

Wales – Nordmazedonien 7:1

Wales, das sich beinahe ebenso deutlich gegen Nordmazedonien durchsetzte, muss daher trotz des Erfolgs zum Abschluss in die WM-Playoffs, wo es sich zum zweiten Mal in Folge für das grösste Turnier im Weltfussball qualifizieren könnte.