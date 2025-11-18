Im Fadil-Vokrri-Stadion in Pristina wurde Granit Xhaka nicht herzlich empfangen. Bild: www.imago-images.de

Granit Xhaka im Kosovo ausgebuht – diese Aussage ist wohl der Grund dafür

Spiele gegen Kosovo sind für Granit Xhaka eine besondere Angelegenheit. Schliesslich stammt seine Familie aus dem Land, seine Eltern verliessen den Kosovo aufgrund des Kriegs als politische Flüchtlinge. Der 33-Jährige entschied sich, für die Schweizer Nationalmannschaft zu spielen, dennoch versteckte er seine Verbundenheit zum Kosovo nie.

Im WM-Qualifikationsspiel in Pristina am heutigen Dienstagabend wurde Xhaka von den kosovarischen Fans aber alles andere als herzlich empfangen. Von Beginn an wurde der Nati-Captain bei jedem Ballkontakt ausgebuht und aus gepfiffen. Über den Grund kann man nur spekulieren, vieles deutet jedoch darauf hin, dass die Buhrufe mit Aussagen Xhakas zu Albian Hajdari und Leon Avdullahu zu tun hat. Dies lassen unter anderem Kommentare in den sozialen Medien vermuten.

Leon Avdullahu, hier im Zweikampf mit Manuel Akanji, spielt seit September für den Kosovo. Bild: keystone

Die beiden früheren Schweizer Juniorennationalspieler entschieden sich in diesem Jahr für einen Verbandswechsel. Die Hoffenheim-Profis spielen seither für den Kosovo – gegen die Schweiz gehören sie aufgrund der drohenden Sperre bei einer weiteren Gelben Karte nicht zum Kader von Trainer Franco Foda.

Auf die Abgänge von Hajdari und Avdullahu angesprochen, sagte Xhaka im «Blick»: «Aus ihrer Sicht geht es darum, den eigenen Status einschätzen zu können.» In der Schweizer Nati hätten sie sich in den nächsten drei, vier Jahren eher keinen Stammplatz erkämpfen können, glaubt Xhaka, und verweist dabei auf Ardon Jashari, der schon seit drei Jahren in der Nati dabei ist, aber erst auf vier Spiele kommt:

«Ist Leon weiter als Ardon? Ich glaube es nicht. Vielleicht fehlte ihm etwas die Geduld im Zusammenhang mit der Schweiz. Aber letztlich ist es ihr Entscheid für den Kosovo, der inzwischen auf einem sehr guten Niveau spielt.»

Beim heutigen Gegner schienen die Aussagen nicht nur gut angekommen zu sein. So sprach gemäss der albanischen Zeitung Koha Ditore auch Albian Hajdari im Vorfeld der Partie über diese. Dass sein Entscheid mit fehlender Geduld zu tun habe, wollte er nicht gelten lassen:

«Was Granit Xhaka gesagt hat, ist seine Meinung. Leon Avdullahu und ich haben uns aus tiefstem Herzen entschieden, für Kosovo zu spielen. Ich glaube, Leon und ich haben diese Entscheidung schon vor einiger Zeit getroffen, und wie ich bereits sagte, haben wir sie mit unseren engsten Vertrauten besprochen. Was andere sagen, ist letztendlich ihre Meinung.»

Albian Hajdari wies die Aussagen von Granit Xhaka zurück. Bild: keystone

Der frühere Lugano-Verteidiger fügte zudem an, dass er kein Problem mit Xhakas Aussage habe. «Ich respektiere ihn und seine Karriere und wünsche ihm viel Erfolg.» Jeder Fussballer habe seine eigenen Gründe für seine Entscheidungen, stellte Hajdari klar, egal ob er sich nun für oder gegen den Kosovo entscheide. (nih)