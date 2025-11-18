«Heute kein Wasser»: Nati-Stars sind in Feierlaune und verraten ihre WM-Wunschgegner

«Wir können stolz auf uns sein, und wir sind sehr stolz, weil es nicht selbstverständlich ist, zum 8. Mal in Folge an einem grossen Turnier dabei zu sein. Wir sind einfach nur happy und jetzt können wir endlich mal feiern.



Es ist mental nicht einfach, wenn man fast durch ist. Es war eine gefährliche Ausgangslage, aber wir haben es souverän gemacht. Wir haben eine sehr souveräne Kampagne gespielt, waren ein ganzes Jahr ungeschlagen und können sehr stolz auf uns sein.



Ich war von den Buhrufen auch überrascht, das habe ich nicht erwartet – vor allem hier zu Hause. Es schmerzt, wenn ich ehrlich bin, aber das muss ich akzeptieren.



Ich habe in der Schweiz immer Unterstützung gehabt, ich bin sehr dankbar für jeden Fan, der uns zuhause unterstützt und auch hierher mitreist. Wir versuchen ihnen Leistung und Punkte zurückzugeben und ich glaube, wir haben vielen Fans eine Freude bereitet.»​