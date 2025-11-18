«Heute kein Wasser»: Nati-Stars sind in Feierlaune und verraten ihre WM-Wunschgegner
Schon vor dem abschliessenden WM-Qualifikationsspiel im Kosovo stand die Schweiz schon so gut wie sicher als Gruppensieger fest. Lediglich mit einer Niederlage mit mindestens sechs Toren Unterschied hätte die Nati das Ticket für die Weltmeisterschaft im nächsten Sommer in Kanada, Mexiko und der USA noch verspielt. Doch, obwohl es nur noch Formsache war, zeigten sich die Schweizer nach dem 1:1-Unentschieden und der damit geschafften Qualifikation natürlich enorm stolz.
Captain Granit Xhaka
«Wir können stolz auf uns sein, und wir sind sehr stolz, weil es nicht selbstverständlich ist, zum 8. Mal in Folge an einem grossen Turnier dabei zu sein. Wir sind einfach nur happy und jetzt können wir endlich mal feiern.
Es ist mental nicht einfach, wenn man fast durch ist. Es war eine gefährliche Ausgangslage, aber wir haben es souverän gemacht. Wir haben eine sehr souveräne Kampagne gespielt, waren ein ganzes Jahr ungeschlagen und können sehr stolz auf uns sein.
Ich war von den Buhrufen auch überrascht, das habe ich nicht erwartet – vor allem hier zu Hause. Es schmerzt, wenn ich ehrlich bin, aber das muss ich akzeptieren.
Ich habe in der Schweiz immer Unterstützung gehabt, ich bin sehr dankbar für jeden Fan, der uns zuhause unterstützt und auch hierher mitreist. Wir versuchen ihnen Leistung und Punkte zurückzugeben und ich glaube, wir haben vielen Fans eine Freude bereitet.»
Trainer Murat Yakin
«Am Ende sind wir glücklich und stolz auf das Team, dass wir ungeschlagen sind. Was will man als Trainer da mehr sagen?
Wir haben anfangs Jahr viel Detailarbeit gemacht, aus der Nations League die richtigen Schlüsse gezogen und vieles ist wohl aufgegangen. Darüber sind wir überglücklich. Es macht mit dieser Truppe einfach Spass, ich spüre das Vertrauen der Spieler und des Staffs.»
Ricardo Rodriguez
«Es ist das schönste für einen Fussballer, eine WM zu spielen. Diese wieder zusammen mit Granit zu spielen, ist unbeschreiblich und ich bin überglücklich.
Wir haben heute kein schlechtes Spiel gemacht, wir wussten, dass sie sechs Tore schiessen mussten und das ist gegen uns eigentlich unmöglich, wenn wir ehrlich sind.
Brasilien will ich sicher nicht, gegen die haben wir schon ein paar Mal gespielt. Argentinien, Marokko wäre nicht schlecht.»
Manuel Akanji
«Natürlich wollten wir das Spiel nicht verlieren, ein Sieg wäre noch besser gewesen, aber das war nicht entscheidend. Wir wollten uns qualifizieren und das haben wir über die ganze Kampagne sehr souverän geschafft.
Ich freue mich jedes Mal, an einer WM dabei zu sein. Es ist das grösste für einen Fussballer. Hoffentlich können wir in Amerika etwas reissen.
Ich wünsche mir Gegner, die ich noch nie gehabt habe. Argentinien, Niederlande, Kanada. Nicht wieder Brasilien.
Heute gibt es kein Tee und Wasser.»
Torschütze Ruben Vargas
«Nach der letzten WM habe ich gesagt, dass ich das unbedingt wieder einmal erleben will. Es ist nicht selbstverständlich, immer dabei zu sein, wir haben es jetzt aber wieder geschafft und sind sehr glücklich.
Ronaldo und Messi sind beide meine Vorbilde, also gegen einen der beiden zu spielen, würde mich sehr freuen.»
Breel Embolo
«Wenn ich sehe, wie wir in dieser Qualifikation durchmarschiert sind, mit welcher Qualität, Spielfreude, Ehrgeiz und Leidenschaft wir vorangegangen sind, bin ich einfach nur stolz.
Wir wollen im nächsten Jahr weiter kommen als die letzten Male – also auch als an der EM. Ich freue mich extrem und wir werden alles dafür tun, dort wieder Geschichte zu schreiben.
Ich wünsche mir afrikanische oder arabische Mannschaften als Gegner. Einfach solche, die man nicht immer trifft. Und am liebsten einfache Gegner, dass wir Erster werden können und im Achtelfinal eine einfachere Auslosung haben.»
(nih)
