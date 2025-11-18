meist klar-1°
DE | FR
burger
Sport
Fussball

«Kein Wasser»: Nati-Stars in Feierlaune und verraten WM-Wunschgegner

epa12534619 From left to right, Switzerland&#039;s Johan Manzambi, Switzerland&#039;s Granit Xhaka and Switzerland&#039;s Ricardo Rodriguez, celebrates with teammates the qualification for the FIFA 20 ...
Zum 6. Mal in Serie ist die Schweiz an der WM dabei.Bild: keystone

«Heute kein Wasser»: Nati-Stars sind in Feierlaune und verraten ihre WM-Wunschgegner

18.11.2025, 23:5719.11.2025, 00:12

Schon vor dem abschliessenden WM-Qualifikationsspiel im Kosovo stand die Schweiz schon so gut wie sicher als Gruppensieger fest. Lediglich mit einer Niederlage mit mindestens sechs Toren Unterschied hätte die Nati das Ticket für die Weltmeisterschaft im nächsten Sommer in Kanada, Mexiko und der USA noch verspielt. Doch, obwohl es nur noch Formsache war, zeigten sich die Schweizer nach dem 1:1-Unentschieden und der damit geschafften Qualifikation natürlich enorm stolz.

Inhaltsverzeichnis
Captain Granit XhakaTrainer Murat YakinRicardo RodriguezManuel AkanjiTorschütze Ruben VargasBreel Embolo

Der Spielbericht:

Die Schweiz ist an der WM 2026 dabei! Zum Abschluss reicht ein 1:1 im Kosovo

Unser Kommentar:

Kommentar
Einst ein Wunder, längst Routine – Eingespieltheit bringt die Nati wieder an die WM

Captain Granit Xhaka

«Wir können stolz auf uns sein, und wir sind sehr stolz, weil es nicht selbstverständlich ist, zum 8. Mal in Folge an einem grossen Turnier dabei zu sein. Wir sind einfach nur happy und jetzt können wir endlich mal feiern.

Es ist mental nicht einfach, wenn man fast durch ist. Es war eine gefährliche Ausgangslage, aber wir haben es souverän gemacht. Wir haben eine sehr souveräne Kampagne gespielt, waren ein ganzes Jahr ungeschlagen und können sehr stolz auf uns sein.

Ich war von den Buhrufen auch überrascht, das habe ich nicht erwartet – vor allem hier zu Hause. Es schmerzt, wenn ich ehrlich bin, aber das muss ich akzeptieren.

Ich habe in der Schweiz immer Unterstützung gehabt, ich bin sehr dankbar für jeden Fan, der uns zuhause unterstützt und auch hierher mitreist. Wir versuchen ihnen Leistung und Punkte zurückzugeben und ich glaube, wir haben vielen Fans eine Freude bereitet.»​
Das ganze Interview mit Xhaka und Rodriguez.Video: SRF
«Es schmerzt»: Granit Xhaka im Kosovo ausgebuht – diese Aussage war wohl der Grund

Trainer Murat Yakin

«Am Ende sind wir glücklich und stolz auf das Team, dass wir ungeschlagen sind. Was will man als Trainer da mehr sagen?

Wir haben anfangs Jahr viel Detailarbeit gemacht, aus der Nations League die richtigen Schlüsse gezogen und vieles ist wohl aufgegangen. Darüber sind wir überglücklich. Es macht mit dieser Truppe einfach Spass, ich spüre das Vertrauen der Spieler und des Staffs.»
Das ganze Interview mit Murat Yakin.Video: SRF

Ricardo Rodriguez

«Es ist das schönste für einen Fussballer, eine WM zu spielen. Diese wieder zusammen mit Granit zu spielen, ist unbeschreiblich und ich bin überglücklich.

Wir haben heute kein schlechtes Spiel gemacht, wir wussten, dass sie sechs Tore schiessen mussten und das ist gegen uns eigentlich unmöglich, wenn wir ehrlich sind.

Brasilien will ich sicher nicht, gegen die haben wir schon ein paar Mal gespielt. Argentinien, Marokko wäre nicht schlecht.»
Switzerland&#039;s Ricardo Rodriguez kicks the ball during the 2026 World Cup Group B qualifying soccer match between Kosovo and Switzerland in Pristina, Kosovo, Tuesday, Nov. 18, 2025. (AP Photo/Visa ...
Ricardo Rodriguez will lieber gegen Argentinien als Brasilien spielen.Bild: keystone

Manuel Akanji

«Natürlich wollten wir das Spiel nicht verlieren, ein Sieg wäre noch besser gewesen, aber das war nicht entscheidend. Wir wollten uns qualifizieren und das haben wir über die ganze Kampagne sehr souverän geschafft.

Ich freue mich jedes Mal, an einer WM dabei zu sein. Es ist das grösste für einen Fussballer. Hoffentlich können wir in Amerika etwas reissen.

Ich wünsche mir Gegner, die ich noch nie gehabt habe. Argentinien, Niederlande, Kanada. Nicht wieder Brasilien.

Heute gibt es kein Tee und Wasser.»
Die Zusammenfassung des Spiels.Video: SRF

Torschütze Ruben Vargas

«Nach der letzten WM habe ich gesagt, dass ich das unbedingt wieder einmal erleben will. Es ist nicht selbstverständlich, immer dabei zu sein, wir haben es jetzt aber wieder geschafft und sind sehr glücklich.

Ronaldo und Messi sind beide meine Vorbilde, also gegen einen der beiden zu spielen, würde mich sehr freuen.»​
Fussball WM-Qualifikation 2025/26, 10. Spieltag - Kosovo vs Schweiz - Fadil-Vokrri-Stadion Pristina: Tor und Torjubel zum 0:1 durch Ruben Vargas Schweiz, 17 Freude, Emotionen, Jubel Pristina Kosovo ** ...
Ruben Vargas erzielte das einzige Schweizer Tor.Bild: www.imago-images.de

Breel Embolo

«Wenn ich sehe, wie wir in dieser Qualifikation durchmarschiert sind, mit welcher Qualität, Spielfreude, Ehrgeiz und Leidenschaft wir vorangegangen sind, bin ich einfach nur stolz.

Wir wollen im nächsten Jahr weiter kommen als die letzten Male – also auch als an der EM. Ich freue mich extrem und wir werden alles dafür tun, dort wieder Geschichte zu schreiben.

Ich wünsche mir afrikanische oder arabische Mannschaften als Gegner. Einfach solche, die man nicht immer trifft. Und am liebsten einfache Gegner, dass wir Erster werden können und im Achtelfinal eine einfachere Auslosung haben.»
epa12534416 Switzerland&#039;s Breel Embolo, center, fights for the ball with Kosovo&#039;s Elvis Rexhbecaj, left and Kosovo&#039;s Lumbardh Dellova, right, during the FIFA 2026 World Cup Group B qual ...
Breel Embolo erzielte in der WM-Qualifikation vier Tore.Bild: keystone

(nih)

Schottland schnappt Dänen in 93. Minute WM-Ticket weg – Österreich erzittert WM-Teilnahme
Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Diese Nationen sind für die WM 2026 qualifiziert
1 / 36
Diese Nationen sind für die WM 2026 qualifiziert

Niederlande: 12. Teilnahme an einer Weltmeisterschaft
Letzte Teilnahme: 2022 (Viertelfinal)
Grösster WM-Erfolg: Final (1974, 1978, 2010)
quelle: keystone / koen van weel
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Herbst in Cherson: Warum sich das Laub hier nicht auf den Strassen sammelt
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
«Es schmerzt»: Granit Xhaka im Kosovo ausgebuht – diese Aussage war wohl der Grund
Spiele gegen Kosovo sind für Granit Xhaka eine besondere Angelegenheit. Schliesslich stammt seine Familie aus dem Land, seine Eltern verliessen den Kosovo aufgrund des Kriegs als politische Flüchtlinge. Der 33-Jährige entschied sich, für die Schweizer Nationalmannschaft zu spielen, dennoch versteckte er seine Verbundenheit zum Kosovo nie.
Zur Story