Nico Hischier ist beim Sieg über die Washington Capitals die prägende Figur. Bild: keystone

Ein Geburtstagsgeschenk für sich selbst: Hischier führt die Devils mit 2 Toren zum Sieg

Washington – New Jersey 3:6

Nico Hischier, 2 Tore, 1 Assist, 3 Schüsse, 20:35 TOI

Jonas Siegenthaler, 1 Strafe, 2 Schüsse, 20:09 TOI

Timo Meier verletzt



Nico Hischier trumpft in der NHL im ersten Spiel der New Jersey Devils im neuen Jahr gross auf. Der Walliser ist beim 6:3-Sieg bei den Washington Capitals einen Tag vor seinem 25. Geburtstag Doppeltorschütze und Passgeber.

Hischier konnte es mit seinen Toren neun und zehn in der laufenden Saison nicht schnell genug gehen. Der Captain brachte sein Team früh 2:0 voran. Nach drei Minuten traf er ein erstes Mal, indem er einen Abpraller vor Capitals-Goalie Hunter Shepard verwertete. Wenig später lenkte er im Powerplay nach knapp zehn Minuten einen Schuss von Rookie-Verteidiger Luke Hughes ab.

Hischier war auch am dritten Tor der Devils beteiligt. Er war einer der Passgeber beim 3:1 durch den Kanadier Dawson Mercer im zweiten Drittel, womit ihm zum ersten Mal in dieser Meisterschaft drei Skorerpunkte gelangen.

New Jersey musste die Capitals noch einmal ausgleichen lassen. Nach sieben Minuten im dritten Abschnitt stellte Mercer mit seinem zweiten Treffer an diesem Abend den Zwei-Tore-Vorsprung aber wieder her und die Weichen endgültig auf Sieg, den vierten in den letzten fünf Partien.

Die Devils mussten ohne Timo Meier auskommen. Der Appenzeller fehlte wegen einer wie immer nicht genau definierten, offenbar nicht allzu schweren Verletzung. Wegen Beschwerden am Unterkörper hatte Meier im November bereits für sieben Spiele aussetzen müssen. Die neue Verletzung soll mit der alten allerdings nichts zu tun haben. (abu/sda)