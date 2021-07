Sport

UserInput

EM 2020: Bewerte die Schweizer Spieler nach dem Viertelfinal gegen Spanien



Bild: keystone

Trotz der Niederlage zweimal Weltklasse – bewerte auch du die Nati-Spieler gegen Spanien

Erstmals seit 1954 steht die Schweiz an einer Endrunde in einem Viertelfinal. Diesmal hat es jedoch nicht für ein Weiterkommen gereicht: Die Nati verliert das Penaltyschiessen gegen Spanien. Bewerte auch du die Nati-Spieler.

lea senn, christian brägger, st. petersburg

Die Enttäuschung nach dem Spiel ist natürlich riesengross. So nah war die Nati an der nächsten Überraschung – doch am Ende scheiterte die Schweiz wieder einmal im Elfmeterschiessen. Dennoch kann die Mannschaft stolz auf dieses Turnier sein. Auch gegen Spanien traten einige Spieler hervorragend auf. Allen voran Yann Sommer zeigte eine Weltklasse-Leistung.

Die Noten der Schweizer Nati-Spieler gegen Spanien 1 / 19 Die Noten der Schweizer Nati-Spieler gegen Spanien quelle: keystone / alexander hassenstein / pool

Doch für einmal sollen nicht nur wir bewerten dürfen. Hier kannst du deine Noten für die Schweizer Spieler nach dem Viertelfinal der Europameisterschaft abgeben.

Goalie

Verteidigung

Mehr zum Schweizer Spiel:

Mittelfeld

Stürmer

Trainer

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Die Fans vor der Partie zwischen Italien und der Türkei 1 / 22 Die Fans vor der Partie zwischen Italien und der Türkei quelle: keystone / massimo percossi Sie imitieren die grossen Stars – diese Tiere haben zu oft Fussball geschaut Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter