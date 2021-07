Einfach nur die besten Memes zu Giorgio Chiellini und Jordi Alba

🚨 leaked conversation from the match -



Chiellini : “I am the captain for Italy, let’s do the toss. Where is Spain’s captain?”



Jordi Alba : “me”



Chiellini : “where is Spain’s captain?”



referee : “this guy, here!” (points to Alba)



Chiellini : “🤣🤣🤣 this guy, wtf ” pic.twitter.com/N5HO3Wy6I4