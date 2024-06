Erster Tour-Start in Italien: Das Feld in Florenz. Bild: www.imago-images.de

Ausreisser schlagen Feld beim Tour-Auftakt ein Schnippchen – Fragezeichen um Cavendish

Romain Bardet ist der erste Träger des Maillot jaune an der 111. Tour de France. Der 33-jährige Franzose gewinnt die erste Etappe vor seinem Teamkollegen Frank van den Broek und hauchdünn vor dem heranrückenden Feld.

Die Eckdaten

3600 Höhenmeter und damit so viele wie noch nie in einer 1. Etappe hatten die Fahrer zum Auftakt der Grand Boucle auf 206 km durch die Toskana an die Adriaküste bei Temperaturen bis zu 38 Grad zu bewältigen.

Der Etappensieger

Romain Bardet nutzte das herausfordernde Teilstück, um sich spät seinen lange gehegten Traum vom Maillot jaune zu verwirklichen. Der 33-Jährige vom Team DSM rettete als Ausreisser zusammen mit seinem jungen niederländischen Teamkollegen Frank van den Broek fünf Sekunden zum Doppelsieg über die Linie.

Bardet (rechts) und van den Broek können es kaum glauben, dass ihr Plan aufging. Bild: keystone

Für Bardet war es der vierten Etappensieg an der Tour, zum ersten Mal wurde er für seinen Effort mit Leadertrikot belohnt. Der Belgier Wout van Aert holte sich im Sprint des Hauptfeldes den 3. Platz.

Der letzte Kilometer in Rimini. Video: SRF

Die Favoriten

Die Anwärter aufs Gesamtklassement um Tadej Pogacar und Titelverteidiger Jonas Vingegaard lieferten sich beim kräftezehrenden Auftakt in der Hitze Italiens noch keinen Schlagabtausch. Nach den Worten Pogacars kommt es möglicherweise am Sonntag dazu. «Heute ist es noch nicht soweit. Aber ich denke, Sonntag oder die Etappe am Dienstag wird super hart für die Favoriten», sagte der slowenische Saison-Dominator, der als erster Fahrer seit Marco Pantani vor 26 Jahren das Double aus Giro d'Italia und Tour de France holen will, vor dem Etappenstart.

Mark Cavendish

Der 39-jährige Brite teilt sich gemeinsam mit dem «Kannibalen» Eddy Merckx den Rekord der meisten Etappensiege an der Tour de France. Bei 34 steht dieser und weil er den Rekord nicht teilen möchte, gab Mark Cavendish den Rücktritt vom Rücktritt, er versucht in diesem Jahr noch einmal, ein Teilstück zu gewinnen.

Mark Cavendish auf dem Weg an die Adria. Bild: www.imago-images.de

Am ersten Tag fiel «Cav» schon früh zurück, TV-Bilder zeigten, wie er sich übergeben musste. Mehrere Teamkollegen nahmen den Fuss vom Gas, um ihn zu unterstützen, unter anderem mit viel Wasser:

Zunächst blieb unklar, weshalb Cavendish so früh nicht mehr mithalten konnte. Womöglich ist seine Form nicht gut, womöglich wurde die Astana-Equipe von einer Krankheit heimgesucht. Denn: Einer von Cavendishs Teamkollegen, der Italiener Michele Gazzoli, musste als erster Fahrer rund 90 Kilometer vor dem Ziel die Tour de France aufgeben.

Angesichts der Topographie wenig überraschend wurden früher oder später auch andere Topsprinter abgehängt. Dazu erwischte mit David Gaudu auch ein Anwärter auf einen Spitzenplatz in der Gesamtwertung einen schlechten Tag. Für den Schweizer Stefan Küng, Teamkollege des 27-jährigen Franzosen bei Groupama-FDJ, könnte das nicht schlecht sein. Küng könnte etwas mehr Freiheiten erhalten, sollte sich seine Mannschaft nun auf Etappensiege fokussieren und sein Captain Gaudu auf Erfolge in den Bergen.

Jan Hirt

Den ersten Sturz gab es bereits vor dem Start. Auf dem Weg vom obligatorischen Einschreiben zurück zum Teambus stand ein Zuschauer mit Rucksack dem Tschechen Jan Hirt im Weg. Der 33-jährige Fahrer von Soudal Quick-Step hängte mit dem Lenker ein, stürzte und brach sich drei Zähne. Hirt konnte trotzdem starten.

«Es gibt hundert Regeln für das Team, und ein einzelner mit Rucksack sorgt für einen Sturz zwischen Einschreiben und Mannschaftsbus», ärgerte sich Hirts Teamchef Patrick Lefevere.

Die nächste Etappe

Am zweiten Tour-Tag gehen die Profis am Sonntag in Cesenatico an den Start, im Geburtsort des 2004 verstorbenen Tour-de-France-Siegers Marco Pantani. Die Etappe endet nach 199,2 km und einigen kurzen, aber knackigen Anstiegen in Bologna. Dort könnte ein Ausreisser mit Allrounder-Qualitäten siegen. Möglicherweise kommt es auch zu einem ersten Kräftemessen der Favoriten. (ram/sda)