Ist es die Hitze oder der Hunger? Hier kommen Tadej Focaccia, Jonas Vinegar und Co.

An der Tour de France naht die Entscheidung. Schafft es Tadej Pogacar, als erster Fahrer seit Marco Pantani 1998 im gleichen Jahr den Giro d'Italia und die Tour de France zu gewinnen?

Der Slowene startete am Freitagmittag in Embrun im Maillot Jaune des Gesamtführenden in die 19. und damit drittletzte Etappe. Hier kannst du sie im Liveticker verfolgen.

Vielleicht hatten wir einen gar grossen Hunger. Oder uns hat die sommerliche Hitze, die jetzt plötzlich doch noch gekommen ist, ein wenig die Sinne vernebelt. Jedenfalls sahen wir plötzlich nur noch Focaccias vor uns, als wir beim Zmittag über Pogacar sprachen.

Die logische Folge:

Die Stars der Tour de France als Lebensmittel oder Getränk 1 / 24 Die Stars der Tour de France als Lebensmittel oder Getränk Immer nur Spaghetti? Wie langweilig. Wir haben die Namen der besten Radprofis der Welt leicht modifiziert, so dass etwas anderes auf den Tisch kommt. En Guete! quelle: keystone / daniel cole

