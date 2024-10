«Verantwortung kann man dann übernehmen, wenn man weiss, was passiert ist. Stand heute, was man das nicht. Die Staatsanwaltschaft ist in Abklärung. Wir als OK stehen wir für den Teil hin, für den wir verantwortlich sind. Wenn zum Schluss kommt, dass wir etwas falsch oder nicht gemacht haben, übernehme ich selbstverständlich die Verantwortung dafür.»



«Es war ein sehr verzetteltes Feld. Ich weiss nicht, wo und wie Muriel Furrer gefahren ist. Das darf nicht, aber das kann passieren, dass jemand einfach verschwindet.»



«Wir haben im Vorfeld ein Sicherheitskonzept erarbeitet und wir haben am Morgen vor dem Rennen aufgrund des Wetters zusätzliche Leute in der Abfahrt hingestellt. Ich glaube nicht, dass mehr Leute dort mehr hätten erreichen können. Was wir machen konnten, haben wir gemacht. Aber die Beurteilung, ob dies so war, muss die Staatsanwaltschaft vornehmen.»