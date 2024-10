Unwiderstehlicher Pogacar rast zum 4. Lombardei-Triumph in Folge

Im Mai triumphierte Tadej Pogacar erstmals am Giro d'Italia. Im Juli schaffte er es als erster Fahrer seit 26 Jahren, im gleichen Jahr auch die Tour de France zu gewinnen. Und vor zwei Wochen in Zürich schlüpfte er nach einer Attacke 100 Kilometer vor dem Ziel erstmals ins Regenbogentrikot des Weltmeisters.

Wenn Tadej Pogacar ein Rennen gewinnen will, dann gewinnt er es. Der Weltmeister wurde beim letzten wichtigen Radrennen des Jahres seiner Rolle als Topfavorit gerecht. Die Lombardei-Rundfahrt wurde im vierten Jahr in Folge zur Beute des Slowenen.

