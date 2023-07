Vingegaard nimmt Pogacar auf erster Pyrenäen-Etappe über eine Minute ab

Seit 16 Jahren trainiert Frank Schmidt Heidenheim – was sich nun in der Bundesliga ändert

Frank Schmidt geht in seine 17. Saison als Trainer des 1. FC Heidenheim. Erstmals als Bundesligist. Gerade ist sein Buch «Unkaputtbar» erschienen, in dem er sein Leben als Fussballer, Trainer und Privatmensch nachzeichnet. In Form eines Tickers über sein Leben. Er nennt es «Life-Ticker» und sagt: «Ich wollte eine Form wählen, die es in dieser Form noch nicht wirklich gegeben hat.»