Teamkollegin verursacht Horror-Sturz – dann folgen Hass und eine Entschuldigung

Übler Abflug in der Triathlon Super League. Beim Rennen der Frauen in Toulouse kam es auf der Radstrecke zu einem heftigen Crash. Alice Betto und Nicole van der Kaay kollidierten, wobei letztere heftig in die Absperrung der Strecke knallte.

Sofort sah sich Betto mit negativen und teils hassgeladenen Reaktionen konfrontiert. Der Italienerin wurde vorgeworfen, ihre neuseeländische Teamkollegin absichtlich zu Fall gebracht zu haben. Betto wehrte sich gegen den Vorwurf, erklärte in einem Video, dass keine Absicht dahintergesteckt und sie sich für den Unfall bei van der Kaay entschuldigt habe. Ein Video zeigt, wie die sichtlich aufgelöste Betto nach dem Rennen mit van der Kaay spricht. Auch die Neuseeländerin sprach danach von einem «Unfall, der in diesem Sport leider passieren kann».

Van der Kaay hatte auch Glück im Unglück und sich beim heftigen Sturz keine Verletzungen zugezogen. Bei Betto ist das Unwetter aber noch nicht vorbei. Sie wird in den sozialen Medien weiterhin mit Beschimpfungen eingedeckt. (abu)