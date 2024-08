Marc Hirschi hat sich entschieden – der 25-Jährige fährt in Zukunft für Tudor. Bild: keystone

Coup für Cancellaras Team – Schweizer Velo-Star Marc Hirschi fährt ab 2025 für Tudor

Der Schweizer Radprofi Marc Hirschi wechselt das Team. Der 25-jährige Berner verlässt das UAE Team Emirates und fährt ab 2025 für Tudor Pro Cycling von Besitzer Fabian Cancellara.

Als Nummer 10 der Weltrangliste nimmt Hirschi im Schweizer Team eine klare Leaderrolle ein. Diese war ihm in den letzten Jahren verwehrt geblieben, als er im Schatten von Tadej Pogacar stand. Dafür dürfte Hirschi, der am Samstag den Eintagesklassiker in San Sebastian gewann, eine deutliche Lohneinbusse in Kauf nehmen. Er unterschrieb einen Dreijahresvertrag.

Das Team Tudor mit Sitz in Sursee wurde vor knapp zweieinhalb Jahren vom zweifachen Zeitfahr-Olympiasieger Cancellara gegründet. Das Team gehört zwar noch nicht zu den 18 World-Tour-Teams, fährt aber seit 2023 erfolgreich als UCI Pro Team, der zweithöchsten Kategorie im internationalen Radsport.

Zusammen mit Hirschi stösst auch Fabian Lienhard zu Tudor. Der 30-jährige Zürcher, zuletzt während fünf Saisons Teamkollege von Stefan Küng bei Groupama-FDJ, unterschrieb einen Vertrag über zwei Jahre. (nih/sda)