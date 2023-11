Strafverfahren nach tödlichem Unfall von Radprofi Mäder eingestellt

Die Staatsanwaltschaft Graubünden hat das Strafverfahren nach dem tödlichen Unfall von Gino Mäder an der diesjährigen Tour de Suisse eingestellt. Der Entscheid ist noch nicht rechtskräftig, wie die Staatsanwaltschaft am Freitag schrieb. (abu/sda)

Gino Mäder starb an der Tour de Suisse nach einem Unfall bei der Abfahrt vom Albulapass.

Gino Mäder starb an der Tour de Suisse nach einem Unfall bei der Abfahrt vom Albulapass. Bild: keystone

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Velorennfahrer leben gefährlich – nicht nur im alltäglichen Strassenverkehr. Allein seit 2000 kamen 33 Profis bei Unfällen im Rennen ums Leben, zuletzt Gino Mäder an der Tour de Suisse 2023. Eine Übersicht mit den bekanntesten Fällen.

Velorennfahrer leben gefährlich – nicht nur im alltäglichen Strassenverkehr. Allein seit 2000 kamen 33 Profis bei Unfällen im Rennen ums Leben, zuletzt Gino Mäder an der Tour de Suisse 2023. Eine Übersicht mit den bekanntesten Fällen.

Israels Armee berichtet von heftigen Kämpfen in der Nacht +++ Gaza ist eingekesselt

«Er bringt die Spieler zum Laufen» – was sie beim FCB vom neuen Trainer Celestini erwarten

Heute ist Weltvegantag – diese Gemeinde in der Schweiz isst am häufigsten vegan

Alle liegen flach? So krank ist die Schweiz derzeit wirklich

Chaos bei Widmers Mainz: Streit mit Spieler wegen umstrittenem Palästina-Post eskaliert

Anwar El Ghazi wurde nach einem umstrittenen Post erst suspendiert, dann begnadigt. Nun sorgte der Spieler für die nächste Wende.

Der Streit zwischen Anwar El Ghazi und Bundesligist Mainz 05 eskaliert. Am Mittwoch kündigte der Verein sogar an, juristische Schritte einzuleiten. Grund dafür war eine Behauptung El Ghazis am Mittwochvormittag.