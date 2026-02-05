Video: watson/hanna dedial

Mach dich fit für Olympia! So funktionieren Skirennen

Die alpinen Skirennen sind an den Olympischen Winterspielen aus Schweizer Sicht die bedeutendsten Wettkämpfe. Du verstehst nur Bahnhof, wenn von Super-G, zweiten Läufen und Einfädlern die Rede ist? Dann ist dieses Video perfekt für dich.

Die einen sind mit Pirmin Zurbriggen aufgewachsen, mit Vreni Schneider, Sonja Nef, Didier Cuche oder Beat Feuz. Die anderen sind mit dem Skisport nie so richtig warm geworden und haben jetzt das Problem, dass sie beim Smalltalk schweigen müssen, wenn alle um sie herum von Marco Odermatt schwärmen.

An den Olympischen Spielen 2026 von Mailand-Cortina werden die Schweizer Cracks hoffentlich viele Medaillen gewinnen. In fast jedem Rennen zählen sie zu den Favoritinnen und Favoriten.

Dieses Video vermittelt dir ein Basiswissen, um beim Daumendrücken mitreden zu können:

Das Programm an den Olympischen Spielen 2026

Samstag, 7. Februar, 11.30 Uhr:

Abfahrt Männer

Sonntag, 8. Februar, 11.30 Uhr:

Abfahrt Frauen​

Montag, 9. Februar, 10.30 und 13 Uhr:

Team-Kombination Männer

Dienstag, 10. Februar, 10.30 und 14 Uhr:

Team-Kombination Frauen

Mittwoch, 11. Februar, 11.30 Uhr:

Super-G Männer

Donnerstag, 12. Februar, 11.30 Uhr:

Super-G Frauen​

Samstag, 14. Februar, 10 und 13.30 Uhr:

Riesenslalom Männer

Sonntag, 15. Februar, 10 und 13.30 Uhr:

Riesenslalom Frauen

Montag, 16. Februar, 10 und 13.30 Uhr:

Slalom Männer​

Mittwoch, 18. Februar, 10 und 13.30 Uhr:

Slalom Frauen​

Die beiden Austragungsorte

Frauen: Cortina d'Ampezzo (Tofane Alpine Skiing Centre).



Männer: Bormio (Stelvio Ski Centre).

