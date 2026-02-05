Mach dich fit für Olympia! So funktionieren Skirennen
Die einen sind mit Pirmin Zurbriggen aufgewachsen, mit Vreni Schneider, Sonja Nef, Didier Cuche oder Beat Feuz. Die anderen sind mit dem Skisport nie so richtig warm geworden und haben jetzt das Problem, dass sie beim Smalltalk schweigen müssen, wenn alle um sie herum von Marco Odermatt schwärmen.
An den Olympischen Spielen 2026 von Mailand-Cortina werden die Schweizer Cracks hoffentlich viele Medaillen gewinnen. In fast jedem Rennen zählen sie zu den Favoritinnen und Favoriten.
Dieses Video vermittelt dir ein Basiswissen, um beim Daumendrücken mitreden zu können:
Das Programm an den Olympischen Spielen 2026
Samstag, 7. Februar, 11.30 Uhr:
Abfahrt Männer
Sonntag, 8. Februar, 11.30 Uhr:
Abfahrt Frauen
Montag, 9. Februar, 10.30 und 13 Uhr:
Team-Kombination Männer
Dienstag, 10. Februar, 10.30 und 14 Uhr:
Team-Kombination Frauen
Mittwoch, 11. Februar, 11.30 Uhr:
Super-G Männer
Donnerstag, 12. Februar, 11.30 Uhr:
Super-G Frauen
Samstag, 14. Februar, 10 und 13.30 Uhr:
Riesenslalom Männer
Sonntag, 15. Februar, 10 und 13.30 Uhr:
Riesenslalom Frauen
Montag, 16. Februar, 10 und 13.30 Uhr:
Slalom Männer
Mittwoch, 18. Februar, 10 und 13.30 Uhr:
Slalom Frauen
Die beiden Austragungsorte
Frauen: Cortina d'Ampezzo (Tofane Alpine Skiing Centre).
Männer: Bormio (Stelvio Ski Centre).
Die Wettkampfstätten der Olympischen Winterspiele 2026 Mailand-Cortina
