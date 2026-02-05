sonnig
Olympia 2026: So funktionieren Skirennen – Basiswissen für den Smalltalk

Video: watson/hanna dedial
Essentials

Mach dich fit für Olympia! So funktionieren Skirennen

Die alpinen Skirennen sind an den Olympischen Winterspielen aus Schweizer Sicht die bedeutendsten Wettkämpfe. Du verstehst nur Bahnhof, wenn von Super-G, zweiten Läufen und Einfädlern die Rede ist? Dann ist dieses Video perfekt für dich.
05.02.2026, 17:2605.02.2026, 17:26
Ralf Meile
Ralf Meile
Hanna Dedial
Hanna Dedial

Die einen sind mit Pirmin Zurbriggen aufgewachsen, mit Vreni Schneider, Sonja Nef, Didier Cuche oder Beat Feuz. Die anderen sind mit dem Skisport nie so richtig warm geworden und haben jetzt das Problem, dass sie beim Smalltalk schweigen müssen, wenn alle um sie herum von Marco Odermatt schwärmen.

An den Olympischen Spielen 2026 von Mailand-Cortina werden die Schweizer Cracks hoffentlich viele Medaillen gewinnen. In fast jedem Rennen zählen sie zu den Favoritinnen und Favoriten.

Dieses Video vermittelt dir ein Basiswissen, um beim Daumendrücken mitreden zu können:

Video: watson/hanna dedial

Das Programm an den Olympischen Spielen 2026

Samstag, 7. Februar, 11.30 Uhr:
Abfahrt Männer

Sonntag, 8. Februar, 11.30 Uhr:
Abfahrt Frauen​

Montag, 9. Februar, 10.30 und 13 Uhr:
Team-Kombination Männer

Dienstag, 10. Februar, 10.30 und 14 Uhr:
Team-Kombination Frauen

Mittwoch, 11. Februar, 11.30 Uhr:
Super-G Männer

Donnerstag, 12. Februar, 11.30 Uhr:
Super-G Frauen​

Samstag, 14. Februar, 10 und 13.30 Uhr:
Riesenslalom Männer

Sonntag, 15. Februar, 10 und 13.30 Uhr:
Riesenslalom Frauen

Montag, 16. Februar, 10 und 13.30 Uhr:
Slalom Männer​

Mittwoch, 18. Februar, 10 und 13.30 Uhr:
Slalom Frauen​

Die beiden Austragungsorte

Frauen: Cortina d'Ampezzo (Tofane Alpine Skiing Centre).

Männer: Bormio (Stelvio Ski Centre).

Die Wettkampfstätten der Olympischen Winterspiele 2026 Mailand-Cortina

1 / 17
Die Wettkampfstätten der Olympischen Winterspiele 2026 Mailand-Cortina

Hier wird vom 6. bis 22. Februar 2026 um Gold, Silber und Bronze gekämpft.
quelle: keystone / alessandro trovati
Video: watson/Fabian Welsch, Emily Engkent
Mikaela Shiffrin ist nicht nur die beste Skifahrerin der Welt – sie kann auch noch singen!
Video: watson
