Video: watson/lucas zollinger

Sport-News

Nicht blinzeln, sonst verpasst du’s! McLarens Rekord-Boxenstopp im Video

Mehr «Sport»

Beim Grossen Preis von Katar hat das McLaren-Team am Sonntag, 8. Oktober, einen Geschwindigkeits-Weltrekord aufgestellt – aber nicht auf der Rennstrecke, sondern in der Box. In nur 1,80 Sekunden wechselte das Boxenteam alle vier Reifen des Fahrers Lando Norris:

Video: watson/lucas zollinger

Mit dieser Spitzenzeit brach McLaren den Weltrekord für den schnellsten Boxenstopp. 2019 hatte Red Bull ihn zuletzt gebrochen – mit einer Zeit von 1,82 Sekunden.

(lzo)

Mehr Formel-1-Videos:

Italienisches F1-Team geht mit GTA-Parodie viral

Video: watson/Lucas Zollinger

Lewis Hamilton geht mit Shaun White snowboarden – und baden (unfreiwillig)

Video: watson/Lucas Zollinger

Lewis Hamilton macht einen Lügendetektor-Test – so hast du den F1-Star noch nie gesehen